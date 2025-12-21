Prima pagină » Știri externe » Planeta se încinge. Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice. Rusia și SUA vor să exploateze regiunea

Olga Borșcevschi
21 dec. 2025, 06:00, Știri externe
Arctica s-a confruntat cu cel mai călduros an din istoria înregistrărilor meteorologice, potrivit unui raport publicat marți de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) din SUA, care prezintă un tablou alarmant al acestei regiuni, expusă în mod semnificativ la efectele schimbărilor climatice. În același timp, SUA se alătură țărilor arctice pentru a continua forajele petroliere, relatează Al-Jazeera.

Un nou raport a constatat creșteri fără precedent ale temperaturilor și pierdere semnificativă de zăpadă și gheață în Arctica, o regiune descrisă acum ca „încălzindu-se mult mai repede decât restul planetei”.

Studiul a constatat că temperaturile aerului la suprafață în Arctica între octombrie 2024 și septembrie 2025 au fost „cele mai ridicate din 1900”.

Temperaturile neobișnuit de ridicate de anul trecut au încheiat un deceniu de recorduri în regiunea din jurul Polului Nord, potrivit raportului, care a fost o colaborare a 112 autori din 13 țări diferite.

În cei 47 de ani în care imaginile prin satelit au fost utilizate pentru înregistrare și măsurare, gheața marină de iarnă a atins cele mai scăzute niveluri în martie 2025, în timp ce stratul de zăpadă deasupra Arcticii în iunie era la jumătate din ceea ce era acum șase decenii, se arată în raport.

O vedere aeriană a ghețarilor care se topesc parțial, în timp ce un urs polar, una dintre speciile cele mai afectate de schimbările climatice, se plimbă în Svalbard și Jan Mayen. Foto: Hepta / Sebnem Coskun / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Raportul a fost al 20-lea publicat anual de NOAA, o agenție guvernamentală americană care pare să fi suferit modificări în domeniul său de activitate sub administrația Trump.

Autorii raportului și-au prezentat concluziile într-o conferință de presă în care un reporter a întrebat despre declarațiile făcute de oficialii NOAA sub administrațile americane anterioare, care legau schimbările de mediu din Arctica de poluarea cu combustibili fosili. 

Cea mai veche și mai groasă gheață marină arctică a scăzut cu peste 95% din anii 1980. Foto: X / NOAA and AGU (American Geophysical Union)

Steven Thur, directorul interimar al departamentului științific al NOAA, a răspuns la întrebare fără a face referire directă la combustibilii fosili sau la schimbările climatice.

„Recunoaștem că planeta se schimbă dramatic. Rolul nostru în cadrul NOAA este de a încerca să prevedem ce se va întâmpla în viitor, documentând ceea ce se întâmplă astăzi”, a spus Thur.

Potrivit Centrului Sabin pentru Legislația privind Schimbările Climatice de la Universitatea Columbia, mai multe agenții federale au șters referințele la schimbările climatice de pe site-urile lor web în timpul celui de-al doilea mandat al administrației Trump.

Printre acestea se numără „întreaga pagină dedicată schimbărilor climatice de pe site-ul Casei Albe” și „conținutul care oferea evaluări privind vulnerabilitatea unei zone la incendii de vegetație” de pe site-ul Departamentului Agriculturii al SUA.

În ciuda daunelor ecologice cauzate de schimbările climatice, mai multe țări, printre care SUA, Rusia și Norvegia , intenționează să extindă operațiunile miniere în regiunea arctică.

Arctica a înregistrat cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice. Foto: Envato

Rusia urmărește exploatarea regiunii arctice

În octombrie, trimisul Kremlinului pentru investiții, Kirill Dmitriev, a declarat pe X că o „legătură feroviară și de transport de marfă” de 112 km între Siberia și Alaska ar „debloca explorarea comună a resurselor” între cele două țări.

„Cu siguranță, Rusia are în vedere oportunitatea unor proiecte comune Rusia-China-SUA, inclusiv în regiunea arctică, în special în sectorul energetic”, a declarat Dmitriev, potrivit unor afirmații transmise cu o lună mai devreme de agenția de știri de stat TASS din Rusia.

Kirill Dmitriev, emisar special al Kremlinului pentru cooperare economică şi investiţională internaţională. Foto: Hepta

Administrația Trump a anunțat, de asemenea, noi planuri de foraj petrolier offshore, care includ 21 de noi concesiuni petroliere și gaziere offshore pe o perioadă de cinci ani, de la Golful Alaska până la Arctica, potrivit ziarului Alaska Beacon, îndeplinind promisiunea electorală a lui Trump de a fora.

Planurile SUA și Rusiei contrastează cu rezultatele unui sondaj realizat în 2024 de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Universitatea Oxford, care sugerează că 80% dintre persoanele chestionate la nivel mondial doresc să facă mai mult pentru a combate schimbările climatice.

Țările și companiile care continuă cu mai multe proiecte legate de combustibili fosili, în pofida riscurilor, se confruntă, de asemenea, cu provocări juridice tot mai mari, inclusiv ca urmare a unei hotărâri recente a Curții Internaționale de Justiție (CIJ) , care a stabilit că poluatorii au responsabilitatea de a-și corecta faptele.

Vedere aeriană a unei centrale electrice pe cărbune. Foto: Hepta

Cele mai absurde anomalii climatice. Pământul nu se prăbușește, ci supraviețuiește. Extremele climatice, încercări de vindecare ale planetei noastre

Fenomentul care ar putea forța Europa să intre într-o nouă Eră Glaciară. Continentul nostru riscă să treacă printr-o transformare aproape APOCALIPTICĂ

