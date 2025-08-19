Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / De ce s-a mutat Lili Sandu timp de 7 ani în America. ”Nu mai eram BINE cu mine însămi”

FOTO / De ce s-a mutat Lili Sandu timp de 7 ani în America. ”Nu mai eram BINE cu mine însămi”

19 aug. 2025, 13:30, Showbiz
FOTO / De ce s-a mutat Lili Sandu timp de 7 ani în America. ”Nu mai eram BINE cu mine însămi”
De ce s-a mutat Lili Sandu timp de 7 ani în America

Lili Sandu, în vârstă de 45 de ani, a povestit de ce a ales ssă stea timp de șapte ani în America, într-o perioadă când cariera sa era pe val.

Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Thomas Jay. În luna noiembrie 2020, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul.

În plan profesional, cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță. Aceasta a apărut în câteva telenovele în România și a prezentat mai multe emisiuni TV.

Despre perioada de șapte ani cât a locuit în America a oferit Lili Sandu câtevva detalii pentru revista Viva.

De ce s-a mutat Lili Sandu timp de 7 ani în America. ”M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt”

”Am ales să plec din România pentru că nu eram bine. Oamenii te văd și spun: „Wow, ce viață frumoasă are persoana asta”, dar în spatele muncii mele erau momente când nu mai eram bine cu mine însămi și am simțit nevoia să mă detașez de lumea asta, că nu-mi mai făcea bine, emoțional vorbind. S-a întâmplat atunci și necazul cu tatăl meu, l-am pierdut, și am vrut să mă rup de tot ce însemna entertainment, film, muzică, România și așa mai departe. M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută, să o iau de la capăt. Nu am plecat în Los Angeles să studiez actoria, ci pur și simplu să stau câteva luni, să mă relaxez, să-mi revin și, iată, s-au făcut șapte ani și ceva, cât am stat acolo. Nu regret nimic, chiar dacă toată lumea mi-a spus: „Ești nebună că renunți la tot”. La momentul respectiv, pentru mine partea emoțională a fost mai importantă decât orice proiect profesional”, a explicat Lili Sandu.

”Mi-era dor de prieteni, mi-era dor de mama, m-am gândit să stau în primă instanță doar șase luni… Dar îmi era greu și… nu, pentru că m-am simțit bine și acolo în perioada respectivă, mi-am făcut și noi prieteni români… Era un loc de care aparțineam! M-am întors acum, în iarnă, cu Silviu și cu Thomas, în SUA, și m-am gândit: „Nu m-aș mai muta niciodată aici”. A fost un capitol din viața mea pe care l-am închis. Nu aș mai putea să locuiesc în Statele Unite”, a adăugat aceasta.

