FOTO / Mărturisirea de suflet a lui George Mihăiță. ”Asta e cea mai mare BUCURIE”

Actorul George Mihăiță, în vârstă de 76 de ani, a făcut mărturisiri de suflet. Acesta a vorbit despre viața și cariera sa.



George Mihăiță este unul dintre numele grele ale scenei artistice din țara noastră. A absolvit în 1971 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” București, secția Actorie, clasa prof. univ. Sanda Manu. Începând cu anul 2000 este directorul Teatrului de Comedie din București.

George Mihăiță a cucerit publicul și cu două seriale în care a jucat la Pro TV – ”Clanul” și ”Tătuțu”.

Actorul, care împlinește 77 de ani luna aceasta, a vorbit despre viața și cariera sa într-un interviu pentru revista Viva.

Mărturisirea de suflet a lui George Mihăiță. ”Eu cred că am atras prin felul meu de a fi”

”În septembrie fac 77 de ani. Cu bucurie îi duc pe umeri, cu mândrie și cu realizare. Asta e cea mai mare bucurie, că lași ceva în urmă și că oamenii știu că eu sunt sărbătorit pe 23 septembrie. Cred că foarte mulți mă poartă în suflet și asta e cea mai mare mândrie”, a declarat George Mihăiță.



Întrebat dacă are vreun vis neîmplint, actorul a răspuns:

”Nu am. Niciodată nu am stat în visuri, ele vin, pleacă. Important este tu să trăiești în asemenea ambianță, încât să aștepți să vină de la sine, să atragi lucrurile. Eu cred că am atras prin felul meu de a fi, chiar și ”Clanul” și ”Tătuțu”. Cum a spus o colegă de-a mea: ”Știi de ce joci tu acum?” ”Pentru că ai lăsat loc de ”Bună ziua””.