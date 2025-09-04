Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Sanda Ladoși dă DETALII despre copiii săi. ”Noi toți venim cu o misiune”

FOTO / Sanda Ladoși dă DETALII despre copiii săi. ”Noi toți venim cu o misiune”

04 sept. 2025, 12:30, Showbiz
FOTO / Sanda Ladoși dă DETALII despre copiii săi. ”Noi toți venim cu o misiune”
Galerie Foto 26
Sanda Ladoși dă detalii despre copiii săi

Cântăreața Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a oferit câteva detalii despre cei doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, pe care îi are din mariajul cu Ștefan Tache.

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Artista a vorbit despre cei doi copii ai săi și despre carierele spre care se îndreaptă aceștia într-un interviu pentru revista Viva.

Sanda Ladoși dă detalii despre copiii săi. ”Acum sunt independenți”

”Copiii mei au crescut. Timpul a trecut. Acum sunt independenți. Bogdan are 18 ani și jumătate, Ioana are 16 ani și jumătate. Bogdan a avut un Bacalaureat foarte bun. A intrat în anul l la Facultatea de Medicină Carol Davila, la secția în limba engleză, și îi doresc un viitor strălucitor, dar cu siguranță, unul foarte greu. Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Am încercat să-i desfășor așa, paleta acestei meserii, deși eu nu o cunosc. Dar eu am copilărit la Târgu Mureș și, în jurul părinților mei, toți erau medici. Am văzut care este viața lor. Toată viața au de învățat. I-am explicat care îi este viitorul și… mi-a spus că nu se vede făcând altceva. Și când mi-a dat acest răspuns, am bătut un pas înapoi, pentru că noi toți venim cu dedicație. Noi toți venim cu o misiune… Dacă stau să mă iau pe mine ca exemplu eu personal, iubesc, am iubit dintotdeauna muzica dar am practicat-o ca și hobby, de plăcere. Niciodată nu am crezut că acesta va fi drumul meu. Meseria m-a ales pe mine, nu eu pe ea”, a declarat Sanda Ladoși.

”Ioana își dorește avocatură, o cu totul altă meserie pentru care trebuie să înveți toată viața, dar este alegerea ei. Dacă îi place… eu le doresc succes! Datoria mea este să îi educ, să îi cresc, să-i hrănesc, dar cariera și viața trebuie să și-o construiască singuri”, a mai spus artista.

Mediafax
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
Digi24
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Cancan.ro
Primul mesaj al Mihaelei Rădulescu, după reîntoarcerea în România. Bărbatul pentru care are cuvinte de laudă după moartea lui Felix Baumgartner
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Mediafax
COVID-19: Aproape 4.000 de cazuri noi într-o săptămână în România, 9 decese raportate
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Digi24
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Un român a şocat Italia, după ce l-a bătut pe unul dintre adversarii fiului său de 13 ani la un meci de fotbal
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Guvernul stabilește azi metodologia de acordare a burselor pentru anul școlar 2025-2026
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea...
Capital.ro
Marele artist al României a plecat să dea reprezentație pe scena cerului. Un mare şi smerit actor! Aplauzele rămân pentru eternitate
Evz.ro
Două zile fierbinți în București. ANM a anunțat valori termice mult peste normalul lunii
A1
Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a plecat Ella de pe insulă. Ce s-a întâmplat cu ea și Teo după Ceremonia finală a focului
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Scene de groază! O influencerita celebra, gasita moarta in saci de plastic ciuruiti de gloante alaturi de copii si sot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Rețeta „secretă” care face ciocolata perfectă