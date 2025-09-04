FOTO / Sanda Ladoși dă DETALII despre copiii săi. ”Noi toți venim cu o misiune”

Cântăreața Sanda Ladoși, în vârstă de 55 de ani, a oferit câteva detalii despre cei doi copii ai săi, Ioana și Bogdan, pe care îi are din mariajul cu Ștefan Tache.



Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi. În plan personal, artista are doi copii, Ioana și Bogdan, din mariajul cu Ștefan Tache.

Artista a vorbit despre cei doi copii ai săi și despre carierele spre care se îndreaptă aceștia într-un interviu pentru revista Viva.

Sanda Ladoși dă detalii despre copiii săi. ”Acum sunt independenți”

”Copiii mei au crescut. Timpul a trecut. Acum sunt independenți. Bogdan are 18 ani și jumătate, Ioana are 16 ani și jumătate. Bogdan a avut un Bacalaureat foarte bun. A intrat în anul l la Facultatea de Medicină Carol Davila, la secția în limba engleză, și îi doresc un viitor strălucitor, dar cu siguranță, unul foarte greu. Și-a ales un drum foarte greu. I-am explicat. Am încercat să-i desfășor așa, paleta acestei meserii, deși eu nu o cunosc. Dar eu am copilărit la Târgu Mureș și, în jurul părinților mei, toți erau medici. Am văzut care este viața lor. Toată viața au de învățat. I-am explicat care îi este viitorul și… mi-a spus că nu se vede făcând altceva. Și când mi-a dat acest răspuns, am bătut un pas înapoi, pentru că noi toți venim cu dedicație. Noi toți venim cu o misiune… Dacă stau să mă iau pe mine ca exemplu eu personal, iubesc, am iubit dintotdeauna muzica dar am practicat-o ca și hobby, de plăcere. Niciodată nu am crezut că acesta va fi drumul meu. Meseria m-a ales pe mine, nu eu pe ea”, a declarat Sanda Ladoși.

”Ioana își dorește avocatură, o cu totul altă meserie pentru care trebuie să înveți toată viața, dar este alegerea ei. Dacă îi place… eu le doresc succes! Datoria mea este să îi educ, să îi cresc, să-i hrănesc, dar cariera și viața trebuie să și-o construiască singuri”, a mai spus artista.