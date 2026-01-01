🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți

11:25

Pe lângă cei doi tineri de 18 ani care au murit în accidente cu artificii artizanale, în Bielefeld, lângă Rostock, un tânăr de 23 de ani și-a pierdut mâna stângă când o petardă a explodat înainte să-i dea drumul.

De asemenea, în Leipzig, o fată de 16 ani a suferit răni grave la mână în timp ce încerca să aprindă o petardă care nu era aprobată pentru utilizare în noaptea de Revelion.

8 copii răniți

Încă nu există o imagine de ansamblu asupra numărului de persoane rănite la nivel național.

Spitalul de Accidente din Berlin, Marzahn, a raportat 25 de pacienți „cu leziuni uneori grave la mâini, inclusiv amputări parțiale sau complete ale degetelor sau părți ale mâinii”. De asemenea, raportează opt copii răniți.

„Ceea ce este deosebit de tragic, însă, este că printre cei răniți se numără opt copii, ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de aceste răni grave”., au adăugat medicii. Se aștepta ca numărul răniților să crească.

21 de ofițeri răniți la Berlin

În noaptea dintre ani, la Berlin, peste 4.300 de polițiști au fost de serviciu.

Totuși, conform unei evaluări inițiale a poliției, ajunul Anului Nou la Berlin nu a fost la fel de problematic ca în anii precedenți. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt a declarat că poliția a fost atacată în mod repetat cu artificii și rachete.

Douăzeci și unu de ofițeri au suferit răni minore din cauza exploziilor, după ce au fost loviți de artificii sau s-au au efectuat arestări. Poliția a reținut aproximativ 400 de suspecți în noaptea de Anul Nou și kilograme de artificii ilegale au fost confiscate.

10 ofițeri răniți la Hamburg

Conform informațiilor actuale, zece ofițeri de poliție au fost răniți la Hamburg. Aceștia nu și-au putut continua atribuțiile, a declarat poliția. Comunicatul nu a specificat amploarea rănilor suferite de ofițeri.

Poliția din Leipzig a fost, de asemenea, atacată cu artificii. Un purtător de cuvânt a relatat că numeroase petarde au fost aruncate asupra ofițerilor. Poliția a instalat cordoane, inclusiv în cartierul Connewitz, cunoscut pentru tulburările sale. Mai multe incendii au izbucnit și în centrul orașului Leipzig, potrivit reporterilor dpa. Pompierii au fost chemați la incendii în mai multe state germane.