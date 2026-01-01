Prima pagină » Știri externe » Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți

🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți

01 ian. 2026, 10:20, Știri externe
Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Belgia și Germania. Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
Actualizări
11:25

UPDATE. Val de accidente cauzate de artificii și petarde în Germania. Zeci de polițiști răniți

Pe lângă cei doi tineri de 18 ani care au murit în accidente cu artificii artizanale, în Bielefeld, lângă Rostock, un tânăr de 23 de ani și-a pierdut mâna stângă când o petardă a explodat înainte să-i dea drumul.

De asemenea, în Leipzig, o fată de 16 ani a suferit răni grave la mână în timp ce încerca să aprindă o petardă care nu era aprobată pentru utilizare în noaptea de Revelion.

8 copii răniți

Încă nu există o imagine de ansamblu asupra numărului de persoane rănite la nivel național.

Spitalul de Accidente din Berlin, Marzahn, a raportat 25 de pacienți „cu leziuni uneori grave la mâini, inclusiv amputări parțiale sau complete ale degetelor sau părți ale mâinii”. De asemenea, raportează opt copii răniți.

„Ceea ce este deosebit de tragic, însă, este că printre cei răniți se numără opt copii, ale căror vieți au fost schimbate pentru totdeauna de aceste răni grave”., au adăugat medicii. Se aștepta ca numărul răniților să crească.

21 de ofițeri răniți la Berlin

În noaptea dintre ani, la Berlin, peste 4.300 de polițiști au fost de serviciu.
Totuși, conform unei evaluări inițiale a poliției, ajunul Anului Nou la Berlin nu a fost la fel de problematic ca în anii precedenți. Cu toate acestea, un purtător de cuvânt a declarat că poliția a fost atacată în mod repetat cu artificii și rachete.

Douăzeci și unu de ofițeri au suferit răni minore din cauza exploziilor, după ce au fost loviți de artificii sau s-au au efectuat arestări. Poliția a reținut aproximativ 400 de suspecți în noaptea de Anul Nou și kilograme de artificii ilegale au fost confiscate.

10 ofițeri răniți la Hamburg

Conform informațiilor actuale, zece ofițeri de poliție au fost răniți la Hamburg. Aceștia nu și-au putut continua atribuțiile, a declarat poliția. Comunicatul nu a specificat amploarea rănilor suferite de ofițeri.

Poliția din Leipzig a fost, de asemenea, atacată cu artificii. Un purtător de cuvânt a relatat că numeroase petarde au fost aruncate asupra ofițerilor. Poliția a instalat cordoane, inclusiv în cartierul Connewitz, cunoscut pentru tulburările sale. Mai multe incendii au izbucnit și în centrul orașului Leipzig, potrivit reporterilor dpa. Pompierii au fost chemați la incendii în mai multe state germane.

11:09

UPDATE. Serviciile de urgență din Belgia, sub foc în ajunul Anului Nou: doi polițiști și un paramedic răniți. Un copil de 12 ani, grav rănit de artificii

Noaptea dintre ani  a fost plină de turbulențe în Belgia, în special în orașele Anvers și Bruxelles. Mai multe incidente, în care manifestanți au atacat poliția și serviciile de urgență cu artificii, au fost raportate.

  • 104 arestări la Anvers, 63 la Bruxelles, 28 la Ghent și 6 la Harelbeke
  • Mai multe vehicule au luat foc, au fost avariate clădiri, case și linii de tramvai.
  • Copil de 12 ani, grav rănit de artificii
  • Doi polițiști și un paramedic răniți la Bruxelles în timpul unor intervenții
  • În Olanda și Germania, două persoane au murit în accidente cu artificii.
11:02

UPDATE. Doi morți în Germania. Zeci de arestări la Bruxelles

Incidente provocate de artificii au avut loc în mai multe țări din Europa.

În Bielefeld, Germania, doi tineri de 18 ani au fost uciși în urma unor accidente care au implicat artificii de casă.

Artificiile ilegale au fost folosite și în Leipzig și Berlin, unde au rănit mai multe persoane. La Berlin, poliţia are mai mult de trei sute de persoane arestate.

Poliţia din Bruxelles a făcut, în noaptea de Revelion, 63 de arestări după mai multe incidente. În capitala Belgiei, forțele de ordine au fost bombardate cu artificii şi cocktailuri Molotov. Doi ofițeri și un lucrător de la ambulanță au fost răniți în tulburări.

10:47

UPDATE. Doi morți în Olanda în noaptea de Revelion

Cu puțin înainte de ora 00:30, un grav accident cu artificii a avut loc în orașul Nijmegen din Gelderland, soldat cu moartea unei persoane, a anunțat poliția din Gelderland. Potrivit ziarului Gelderlander, victima avea 17 ani. Încă nu se știe exact ce s-a întâmplat – poliția investighează cazul.

În Aalsmeer, un bărbat în vârstă de 38 de ani a murit, de asemenea, într-un accident cu artificii. Medicii sosiți la fața locului au încercat să resusciteze victima, dar fără rezultat. Poliția investighează incidentul.

În Lichtenvoorde, Oostwoud și Culemborg, mai multe persoane au fost grav rănite de artificii. Zece persoane rănite au fost duse la spitalul de oftalmologie din Rotterdam.

O casă din Zeeland a fost grav avariată, după ce a fost lovită de artificii în noaptea de Revelion. Focurile au aterizat în dormitorul unui copil. În mod miraculos, nimeni nu a fost rănit.

Pompierii au fost chemați de urgență în jurul orei 1 dimineața. La fața locului s-a dovedit că artificiile au fost trase printr-o fereastră și au ajuns în dormitorul copiilor. Din cauza exploziei, ferestrele casei au sărit în aer.

10:44

UPDATE. Cum a arătat ultima noapte cu focuri de artificii din Olanda

Ultima sărbătoare de Revelion din Olanda, în timpul căreia au fost permise artificiile, a fost haotică. În mai multe orașe, poliția a fost chemată în ajunul Anului Nou din cauza violențelor, accidentelor și incidentelor legate de artificii. Au existat incendii în clădiri, răniți și arestări. În orașul Nijmegen, lângă granița cu Germania, o persoană a murit într-un accident cu artificii.

Poliția din orașul Breda a raportat că ofițerii au fost bombardați cu cocktailuri Molotov și pavele. De asemenea, mașini au fost incendiate, o mașină de poliție a fost mistuită și au izbucnit lupte.

În orașul Roosendaal, lângă granița cu Belgia, poliția a raportat că ofițerii au fost atacați cu artificii puternice, ceea ce a dus la șapte arestări. Tensiuni au apărut și la Haga, unde ofițerii au fost din nou atacați cu artificii, conform ANP.

Interdicția privind artificiile și petardele a intrat în vigoare Începând de la 1 ianuarie 2026, conform deciziei parlamentului olandez.

Pentru ultimul Revelion cu artificii, olandezii au cumpărat cantități deosebit de mari. Potrivit asociației industriei pirotehnice (BNP), s-au vândut artificii în valoare de 129 de milioane de euro, comparativ cu 118 milioane de euro în anul precedent, conform ziarului „De Volkskrant”.

Între orele 18:00, pe 31 decembrie, și 02:00, pe 1 ianuarie, locuitorilor din Olanda li s-a permis să declanșeze artificii. Douăzeci de municipalități aveau, într-adevăr, o interdicție privind artificiile, dar aceasta a fost încălcată pe scară largă. În Amsterdam, Utrecht, Rotterdam și Nijmegen, de exemplu, artificiile au fost declanșate ca de obicei.

Această noapte de Revelion va fi probabil ultima în forma sa actuală. În iulie, Senatul a aprobat o interdicție la nivel național privind deținerea, vânzarea și utilizarea artificiilor. Vor fi permise doar artificiile din categoria cea mai ușoară. Acestea includ scânteile și petardele.

Mai multe artificii confiscate decât anul trecut

Agențiile de aplicare a legii au confiscat mai multe artificii interzise decât anul trecut, potrivit Barometrului Serviciului Procuraturii Publice, actualizat marți. În ultima săptămână au fost confiscate 7.433 de kilograme. Aceasta aduce totalul din acest an la peste 112.000 de kilograme. Anul trecut, a fost de 107.000 de kilograme.

Citește mai multe aici.

10:29

UPDATE. Presa internațională relatează că grupuri de tineri au atacat poliția olandeză cu artificii, după ce au dat FOC bisericii Vondelkerk din Amsterdam, veche de 150 de ani.

Tranziția către noul an nu a fost lipsită de incidente nici în Olanda. Un incendiu major a izbucnit, noaptea trecută, în biserica Vondelkerk din Amsterdam, situată lângă Vondelpark. Autoritățile au anunțat, după ore întregi în care s-au luptat cu flăcările, că biserica „nu poate fi salvată”. Zidurile clădirii în flăcări au rămas în picioare, totuși, presa din Amsterdam relatează că turnul acesteia s-a prăbușit complet.

Ca măsură de precauție, curentul electric a fost întrerupt în imediata vecinătate a clădirii din secolul al XIX-lea, iar evacuările au avut loc în cartier din cauza fumului puternic care continua să se ridice. La scurt timp după ora 8:00, în această dimineață, „inginerii au stabilit că zidurile bisericii vor rămâne în picioare și că nu mai există niciun risc de prăbușire ”, au declarat pompierii.

Incendiul, care a izbucnit după miezul nopții în turnul Vondelkerk, s-a răspândit în întreaga clădire a bisericii în timpul nopții. Turnul și o parte din secțiunea centrală a bisericii s-au prăbușit în timpul nopții. O mare parte a acoperișului s-a prăbușit și ea.

Pompierii lucrează în continuare pentru a stinge flăcările și „fac tot ce pot pentru a salva ce poate fi salvat”, potrivit unei purtătoare de cuvânt. Vondelpark-ul din apropiere nu este în pericol în prezent, potrivit regiunii de siguranță.

Departamentul de pompieri din Amsterdam a primit asistență de la colegi din alte regiuni. Marina a sosit în capitală din Den Helder cu cea mai mare platformă aeriană din Olanda pentru a ajuta la eforturile de stingere a incendiului.

Incendiul a provocat o ploaie puternică de scântei care s-a răspândit spre centrul orașului.

„Este un incendiu foarte intens și teribil în această biserică monumentală”, a declarat primarul orașului Amsterdam, Femke Halsema, în timpul nopții. „Prima noastră preocupare și prioritate acum este bunăstarea și locuințele locuitorilor din zona bisericii.”

Toate străzile din jurul bisericii au fost închise pentru o vreme.

Zeci de oameni evacuați

Câteva zeci de persoane au fost nevoite să-și evacueze locuințele din cauza incendiului de amploare, a anunțat peste noapte un purtător de cuvânt al Regiunii de Siguranță Amsterdam-Amstelland. Casele din jurul bisericii au fost afectate.

„Este în principal o măsură de precauție. Se poate vedea fum și fragmente de foc căzând”, a declarat purtătorul de cuvânt. „Au căzut și bucăți mari de lemn.”

„Este o clădire istorică foarte mare. Există mult lemn, iar vântul oferă focului șansa de a se răspândi ușor și pe scară largă.”

Potrivit purtătorului de cuvânt, „aspectul caracteristic al bisericii s-ar fi pierdut”. El numește acest lucru „un început de an teribil de prost și dramatic”.  Cauza incendiului de la Vondelkerk, a cărui construcție a început în 1872, nu este încă cunoscută. De asemenea, nu există informații despre victime. Autoritățile spun că nu au fost primite încă rapoarte.

Vondelkerk a fost folosită ca biserică romano-catolică până în 1977.

Explozie puternică în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana. Poliția anunță cel puțin 10 morți și exclude posibilitatea unui incident terorist

Capitala a fost toxică în noaptea de Anul Nou. Senzorii au înregistrat o poluare de 16 ori peste limita OMS

