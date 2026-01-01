Prima pagină » Știri externe » Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine

01 ian. 2026, 17:45, Știri externe
Cum s-au desfășurat evenimentele din Lordegan?

În jurul orei 9 dimineața de astăzi, un grup de peste 150 de persoane, în grupuri de câte 50, au început să se adune în Piața Basij, Piața Primăriei și în fața guvernatoratului orașului Lordegan, scandând lozinci perturbatoare.

Numărul participanților a crescut treptat și după câteva minute, stimulați de unii indivizi, unii au început să arunce pietre spre clădirile administrative ale orașului, inclusiv spre moscheea principală, fundația martirilor, clădirea primăriei și băncile situate în apropiere de Piața Primăriei.

Imediat, poliția și forțele de securitate au sosit la fața locului și au avertizat participanții să înceteze acțiunile distructive, însă unii au început să arunce pietre spre forțele de ordine.

Ca răspuns, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre agitatori au fost observați și indivizi înarmați.

După reacția poliției, unii dintre agitatori au început să tragă spre forțele de ordine, rănind câțiva polițiști. În timpul acestor tulburări, unii dintre liderii agitatorilor s-au deplasat cu vehicule fără plăcuțe de înmatriculare și distribuiau arme și muniție către agitatorii din interiorul mașinilor.

În jurul orei 11 dimineața, o parte a locuitorilor din Lordegan au intervenit în sprijinul poliției și s-au confruntat cu agitatorii.

Agitatorii au început să incendieze anvelope și să încerce să dea foc unor clădiri din oraș; au distrus grav clădirile fundației martirilor, moscheea principală, guvernoratul, tribunalul și câteva bănci.

În aceste confruntări, ambele părți au avut răniți, iar o sursă informată raportează că mai multe persoane au decedat în timpul acestor conflicte.

Poliția a arestat mai mulți lideri ai agitatorilor, printre care se află și persoane din afara zonei. În prezent, situația în orașul Lordegan este raportată ca fiind calmă.

Mai multe persoane au fost ucise în revoltele din Iran, joi, potrivit unei agenții de știri iraniene și a unui grup pentru drepturile omului, relatează Reuters.

Reamintim că proteste violente au cuprins Iranul încă de duminică, când mai mulți proprietari de magazine din Teheran au manifestat împotriva creșterii dolarului.

Joi, agenția Fars, citând o sursă, a relatat că mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile care au avut loc de dimineață între poliție și protestatari „înarmați“ în orașul Lordegan, din vestul Iranului.

Organizația pentru drepturile omului Hengaw a raportat, de asemenea, decese în Lordegan, susținând că forțele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, ucigând și rănind mai mulți dintre ei.

Incidente violente în multe orașe

Confruntările de joi din Lordegan, combinate cu moartea raportată a unui membru al forțelor de securitate peste noapte și a unui alt protestatar miercuri, marchează o escaladare semnificativă a tulburărilor care s-au răspândit în Iran de duminică, când proprietarii de magazine și-au început protestele.

Garda Revoluționară a anunțat, joi dimineață, că un membru al forței paramilitare voluntare Basij, afiliată grupării lor, a fost ucis în orașul Quhdast, din vestul țării, identificându-l drept Amirhosam Khodayari Fard. Au adăugat că alți 13 membri au fost răniți.

Hengaw a relatat că un protestatar a fost împușcat mortal, miercuri, în provincia Isfahan, din centrul Iranului.

Proteste au avut loc și joi în Mavrdast, în provincia Fars, din sudul țării, potrivit site-ului de știri activiste HRANA. Hengaw a relatat că protestatarii au fost arestați miercuri în provinciile Kermanshah, Khuzestan și Hamadan, din vest.

Tulburările survin într-un moment critic pentru liderii religioși iranieni, deoarece sancțiunile occidentale lovesc o economie care suferă de o inflație de 40%, în timp ce în iunie atacurile aeriene israeliene și americane au vizat infrastructura nucleară și conducerea militară a țării.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului, Fatemeh Mohajerani, a declarat joi că autoritățile vor angaja un dialog direct cu reprezentanții sindicatelor și comercianților, fără a oferi alte detalii.

HRANA a raportat miercuri seară o prezență puternică a forțelor de ordine în orașele din întreaga țară, cu arestări, împușcături și ciocniri în unele zone. Mass-media de stat a relatat că studenții au fost arestați în timpul protestelor și ulterior eliberați.

Mulți utilizatori iranieni de pe rețelele de socializare au pus la îndoială relatarea autorităților despre moartea unui membru al forței paramilitare Basij. O înregistrare video distribuită pe scară largă online, pe care Reuters nu a putut să o verifice imediat, părea să arate protestatari încercând să transporte un bărbat rănit la o ambulanță.

Basij este o forță paramilitară loială liderului suprem ayatollahului Ali Khamenei.

Protestele se extind în tot Iranul. Manifestanții au luat cu asalt străziile și au strigat „Moarte dictatorului”. Ciocniri cu forțele de ordine

În Teheran, pentru a doua zi consecutiv, mii de oameni ies în stradă la proteste

