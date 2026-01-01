🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine

17:25

În jurul orei 9 dimineața de astăzi, un grup de peste 150 de persoane, în grupuri de câte 50, au început să se adune în Piața Basij, Piața Primăriei și în fața guvernatoratului orașului Lordegan, scandând lozinci perturbatoare.

Numărul participanților a crescut treptat și după câteva minute, stimulați de unii indivizi, unii au început să arunce pietre spre clădirile administrative ale orașului, inclusiv spre moscheea principală, fundația martirilor, clădirea primăriei și băncile situate în apropiere de Piața Primăriei.

Imediat, poliția și forțele de securitate au sosit la fața locului și au avertizat participanții să înceteze acțiunile distructive, însă unii au început să arunce pietre spre forțele de ordine.

Ca răspuns, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre agitatori au fost observați și indivizi înarmați.

După reacția poliției, unii dintre agitatori au început să tragă spre forțele de ordine, rănind câțiva polițiști. În timpul acestor tulburări, unii dintre liderii agitatorilor s-au deplasat cu vehicule fără plăcuțe de înmatriculare și distribuiau arme și muniție către agitatorii din interiorul mașinilor.

În jurul orei 11 dimineața, o parte a locuitorilor din Lordegan au intervenit în sprijinul poliției și s-au confruntat cu agitatorii.

Agitatorii au început să incendieze anvelope și să încerce să dea foc unor clădiri din oraș; au distrus grav clădirile fundației martirilor, moscheea principală, guvernoratul, tribunalul și câteva bănci.

În aceste confruntări, ambele părți au avut răniți, iar o sursă informată raportează că mai multe persoane au decedat în timpul acestor conflicte.

Poliția a arestat mai mulți lideri ai agitatorilor, printre care se află și persoane din afara zonei. În prezent, situația în orașul Lordegan este raportată ca fiind calmă.