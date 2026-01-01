Prima pagină » Social » Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”

Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”

01 ian. 2026, 18:24, Social
Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”

Zoltan Kadar, antrenorul secund al echipei de fotbal Young Boys, a dezvăluit detalii șocante după tragedia petrecută în clubul din Crans Montana, Elveția, în care mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte 100 au fost rănite.

Stabilit în afara României de 30 de ani, Zoltan Kadar spune că nu și-ar fi imaginat că o astfel de tragedie s-ar putea întâmpla într-o țară precum Elveția. Tehnicianul sosit recent la București pentru partida câștigată de Young Boys cu 2-0 în fața FCSB, susține că încă nu au fost identificați cei care și-au pierdut viața în accident.

„Se pare că totul s-a întâmplat de la artificiile care erau interzise acolo. Deocamdată, nu se știe numărul exact al celor care au murit. Aici se vorbește de 20-40 de persoane decedate. N-au fost identificați cei care au murit! Sunt și peste 100 de răniți. Iar elicopterele zboară spre diferite spitale după această tragedie”, a transmis Zoltan Kadar pentru ProSport.

Întrebat despre un posibil atac terorist, antrenorul secund a transmis că nu poate fi vorba despre așa ceva. Kadar urmărește tot ceea ce se întâmplă în Elveția, acolo unde toată lumea vorbește despre tragdia petrecută în stațiunea de schi Crans-Montana în care mai mulți oameni și-au pierdut viața, iar alți 100 au fost răniți.

„Noi am aflat atunci când ne-am trezit. Am fost foarte surprinși să vedem așa ceva! O catastrofă cum nimeni nu și-ar fi imaginat, mai ales în Elveția. Vă dați seama că președintele țării, care se schimbă o dată la doi ani, și-a anulat discursul de Revelion. Totuși, 100% n-a fost un atac terorist, este exclusă această variantă”, a mai spus antrenorul român al lui Young Boys.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

🚨 (VIDEO) Crește bilanțul provizoriu al catastrofei din Elveția: 47 de morți și 100 de răniți. Proprietara barului a scăpat doar cu arsuri la braț. Operațiunile de identificare a victimelor sunt în curs. Mulți italieni dispăruți și răniți. Marii arși sunt transferați în Germania și Italia. Un român a salvat zeci de oameni. Gândul publică noi imagini din timpul dezastrului

„A fost exact ca la Colectiv”. Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat: „S-au călcat în picioare”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
17:54
Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
ANUL NOU Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii”
17:45
Papa Leon le-a transmis credincioșilor primul mesaj de pace din 2026: „Lumea nu se salvează ascuțind săbii”
DEZVĂLUIRI „A fost exact ca la Colectiv”. Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat: „S-au călcat în picioare”
15:00
„A fost exact ca la Colectiv”. Un român stabilit în Elveția a ajutat la evacuarea a zeci de oameni din barul care a explodat: „S-au călcat în picioare”
Gândul de Vreme Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
13:39
Prognoza în prima zi a anului, în exclusivitate pentru Gândul, de la ANM: Unde ninge consistent în țară? Este avertizare specială pentru București
NEWS ALERT Incident grav: un metrou a deraiat pe Magistrala 4 din București, în stația Laminorului. Se va circula pe un singur fir pe perioadă nedeterminată
12:18
Incident grav: un metrou a deraiat pe Magistrala 4 din București, în stația Laminorului. Se va circula pe un singur fir pe perioadă nedeterminată
Mediafax
Ce să mănânci după Revelion: 8 alimente care te ajută să te refaci mai repede (hidratare, energie, stomac liniștit)
Digi24
„În câteva secunde, tavanul era în flăcări”. Mărturiile supraviețuitorilor incendiului din barul elvețian: „Panică totală, lumea urla”
Cancan.ro
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Mediafax
Cel puțin 40 de morți și peste 100 de răniți în „coșmarul” de Anul Nou din Elveția. Martor: „În câteva zeci de secunde, tot tavanul era în flăcări. Totul era din lemn”
Click
Impozitul pe casă explodează în 2026. Formula simplă care îți arată exact cât vei plăti
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Cancan.ro
O nouă descoperire uluitoare în cazul Rodicăi Stănoiu, după substanțele afrodisiace. Ce obiecte s-au ridicat din locuință
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Ce au observat cercetătorii după ce au reconstituit fața lui Homo erectus?
SĂNĂTATE Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
19:09
Covid-19 nu afectează doar plămânii. Cercetătorii au descoperit ce modificări poate provoca virusul în creier
ANUNȚ Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
18:23
Şi primarii liberali s-au săturat de austeritatea lui Bolojan. Alt edil liberal iese în faţă cu demisia: „Cer reguli corecte”
SPORT Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
17:59
Prima ȘTIRE din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie
FLASH NEWS 🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
17:45
🚨 Revoltele din Iran iau amploare. Mai multe persoane au fost ucise în ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine
LIVE 🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
17:45
🚨 Haos în Europa de Anul Nou. Violențe fără precedent în Olanda, Franța, Belgia și Germania.Biserica din Amsterdam incendiată, mai mulți morți și răniți
RĂZBOI Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou
17:11
Rusia acuză Ucraina de uciderea a 24 de oameni într-un atac cu drone de Anul Nou

Cele mai noi