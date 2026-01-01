Antrenorul român al celor de la Young Boys a reacționat după tragedia petrecută în Elveția: „O catastrofă! Elicopterele zboară spre toate spitalele!”

Zoltan Kadar, antrenorul secund al echipei de fotbal Young Boys, a dezvăluit detalii șocante după tragedia petrecută în clubul din Crans Montana, Elveția, în care mai multe persoane și-au pierdut viața, iar alte 100 au fost rănite.

Stabilit în afara României de 30 de ani, Zoltan Kadar spune că nu și-ar fi imaginat că o astfel de tragedie s-ar putea întâmpla într-o țară precum Elveția. Tehnicianul sosit recent la București pentru partida câștigată de Young Boys cu 2-0 în fața FCSB, susține că încă nu au fost identificați cei care și-au pierdut viața în accident.

„Se pare că totul s-a întâmplat de la artificiile care erau interzise acolo. Deocamdată, nu se știe numărul exact al celor care au murit. Aici se vorbește de 20-40 de persoane decedate. N-au fost identificați cei care au murit! Sunt și peste 100 de răniți. Iar elicopterele zboară spre diferite spitale după această tragedie”, a transmis Zoltan Kadar pentru ProSport.

Întrebat despre un posibil atac terorist, antrenorul secund a transmis că nu poate fi vorba despre așa ceva. Kadar urmărește tot ceea ce se întâmplă în Elveția, acolo unde toată lumea vorbește despre tragdia petrecută în stațiunea de schi Crans-Montana în care mai mulți oameni și-au pierdut viața, iar alți 100 au fost răniți.

„Noi am aflat atunci când ne-am trezit. Am fost foarte surprinși să vedem așa ceva! O catastrofă cum nimeni nu și-ar fi imaginat, mai ales în Elveția. Vă dați seama că președintele țării, care se schimbă o dată la doi ani, și-a anulat discursul de Revelion. Totuși, 100% n-a fost un atac terorist, este exclusă această variantă”, a mai spus antrenorul român al lui Young Boys.

