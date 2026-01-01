Prima pagină » Sport » Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă

Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă

Oana Zvobodă
01 ian. 2026, 17:54, Sport
Simona Halep a petrecut Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă
Simona Halep a sărbătorit Revelionul în Dubai, orașul care i-a devenit a doua casă. Sportiva s-a arătat fascinată de spectacolul de lumini și artificii de la Burj Khalifa. Evenimentul a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume.

În Dubai, Simona Halep se simte ca acasă. Aceasta și-a cumpărat un apartament în luxosul oraș din Emirate încă din anul 2023.

Sportiva a filmat jocul de lumini proiectat pe Burj Khalifa cu doar câteva secunde înainte de intrarea în 2026.

„Impresionant”, a spus ea în descrierea imaginilor postate pe Instastory.

Simona Halepi, ambasadoare a Dubai Duty Free

Simona Halep a fost numită, în urmă cu mai mulți ani, ambasadoare a Dubai Duty Free. Acesta este principalul sponsor al turneului de tenis pe care românca l-a cucerit de două ori, în 2015 și 2020.

Fosta tenismenă a dezvăluit că a ales să se mute la Dubai într-un moment delicat, atunci când a fost suspendată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA):

„Nu prea mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?»

Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi”, a declarat Simona pentru The Telegraph.

