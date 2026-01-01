Alexandru Dedu, fost președinte al FR Handbal în două mandate, intenționează să revină în funcție.

În aprilie 2026 sunt alegeri, unde candidează actualul șef, Constantin Din, și acum și Alexandru Dedu. Și-au mai manifestat intenția, în divers medii, să-și depună candidatura Bogdan Voina, Cristian Potora și Sorin Dinu.

Prima știre din handbal în 2026! Dedu candidează împotriva lui Din la alegerile din aprilie

Alexandru Dedu a pierdut alegerile din 2022, de o manieră categorică în fața lui Constantin Din.

„Cred că sunt cel mai în măsură în momentul ăsta să fac o analiză reală. De ce această aparentă lipsă de modestie? Datorită CV-ului sportiv, datorită multor ani petrecuţi în administraţia sportivă la nivel de top (preşedinte LPH, preşedinte FRH, vicepreşedinte COSR, vicepreşedinte FRHG, membru al CEx COSR pentru sporturile de iarnă), datorită faptului că nu am tuşit să mă întorc în iarbă şi să muncesc alături de voi, la nivel de club, unde am trăit şi trăiesc toate problemele cotidiene cu care vă confruntaţi. Rezultatele profesionale, familia, atitudinea şi comportamentul cred că mă îndreptăţesc să fac afirmaţia de mai sus.

„Condiţiile mele sunt: să fie mai tânăr sau cât se poate de tânăr, să fie fost jucător al naţionalei, să fi avut şansa să cunoască din interior un campionat puternic şi mentalitatea specifică, să avem idei apropiate în legătură cu implementarea unei strategii la nivel de ţară.

Ar ajuta enorm să aibă şi experienţă administrativa şi/sau academică. Mă gândesc cu drag la Cristina Vărzaru, Aurelia Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate. Sunt convins că sunt şi alţii, dar pe cei enumeraţi ii cunosc şi îi stimez”, explică Dedu.

Inflație de candidați, susține Dedu

În finalul mesajului său din 1 ianuarie, Dedu mai spune că este ”inflaţie de candidaţi” şi îi roagă pe votanţi să vadă ce a făcut fiecare în viaţa reală:

„Ştiu că este inflaţie de candidaţi. Rugămintea mea este să nu mai fugiţi la prima fentă, să vedeţi prima oară ce a făcut omul în viaţa lui reală, nu ce promite că o să facă. Mulţumesc!”.