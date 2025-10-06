FOTO / Theo Rose vorbește despre RELAȚIA sa cu Anghel Damian. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră”

Cântăreața Theo Rose a făcut declarații despre relația sa cu Anghel Damian, împreună cu care are un copil. ”M-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră”, a spus aceasta.

Theo Rose este o cunoscută artistă din industria muzicală din România. În plan personal, Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, Alex Leonte, au format un cuplu mai bine de patru ani. În prezent, Theo Rose formează o familie cu Anghel Damian, cel care a avut o relație de mulți ani cu Lia Bugnar. Theo Rose și Anghel Damian au împreună un copil, Sasha.

Artista a făcut declarații despre relația sa cu Anghel Damian într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Theo Rose vorbește despre relația sa cu Anghel Damian. ”Îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes”

”Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei ”cutii”. Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și, dintr odată, m am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții”, a explicat Theo Rose.

”Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu. Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a mai spus artista.