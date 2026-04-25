Fotografii rare cu Jack Nicholson, în vârstă de 89 de ani. Cum a apărut celebrul actor pe rețelele sociale

Jack Nicholson a împlinit 89 de ani, pe 22 aprilie. În semn de sărbătoare, fiica sa, Lorraine, a publicat o fotografie rară cu titanul de la Hollywood. Legenda actoriei, printre ale cărei filme se numără „Zbor deasupra unui cuib de cuci” și „Strălucirea”, a zâmbit în timp ce își petrecea ziua alături de familie și prieteni, inclusiv cântăreața de legendă Joni Mitchell.

Jack Nicholson o împarte pe Lorraine cu fosta sa soție, Rebecca Broussard, cu care a fost căsătorit între 1989 și 1994. De asemenea, este tatăl lui Jennifer Nicholson, în vârstă de 61 de ani, Caleb Goddard, în vârstă de 54 de ani, Honey Hollman, în vârstă de 43 de ani, Ray Nicholson și Tessa Gourin, în vârstă de 31 de ani.

În ultimii ani, Nicholson a fost rareori văzut în public, iar fanii și-au exprimat fericirea văzându-l pe actor arătând atât de fericit.

Valuri pe rețele

Unul dintre ei a scris: „Apreciez că familia și-a împărtășit Jack-ul cu noi toți. Există o lume de fani care au fost distrați și mișcați de arta lui și este pur și simplu minunat să-l vedem alături de o artistă genială din Los Angeles, Joni Mitchell. Îi prețuim pe marii noștri artiști și le dorim zile fericite!”

„Ce plăcere să te văd”, a comentat un alt actor, iar un fan a scris pe X/Twitter: „Unul dintre cei mai mari actori din toate timpurile! La mulți ani, Jack!”

Lorraine a vorbit anterior despre relația cu tatăl ei într-un interviu din 2011 acordat revistei US Weekly, unde a vorbit despre rolul acestuia în propria carieră de actriță.

„El este mentorul meu”, a explicat ea. „Intru în afacerea familiei pentru că suntem atât de apropiați, iar el este o sursă de inspirație. Îl admir atât de mult.” „Bunica mea îi spunea mereu tatălui meu: «Nu te lăuda singur», ceea ce în graiul lui Nicholson înseamnă «Fii modest și lasă munca ta să vorbească pentru tine»”, a spus Lorraine. „Cam asta aplicam nu doar în munca mea de actorie, ci și în munca mea de zi cu zi.”

Un pensionar și o carte sub un copac

Anul trecut, criticul de film Geoffrey Macnab a scris pentru The Independent despre „meritata (chiar dacă neoficială) pensionare a lui Jack”.

„A fost o vreme când actorul era văzut peste tot: în cluburi de noapte, în emisiuni de talk-show, la meciuri de baschet, la premiere de filme. Gata”, a scris el. „Actorul a făcut un act care a dispărut. Au trecut 14 ani de la ultimul său film, comedia romantică How Do You Know, rapid uitată. Unul dintre prietenii săi, producătorul muzical Lou Adler, a declarat pentru podcastul WTF că Nicholson preferă acum să-și petreacă timpul «stând sub un copac și citind o carte».”

Trei Oscar-uri, la scobitoare

Nicholson și-a făcut debutul cinematografic în 1958, dând startul unei cariere ilustre. A jucat în filme precum Easy Rider, Five Easy Pieces, Chinatown, Batman, A Few Good Men și The Departed.

A primit mai multe nominalizări la Oscar decât orice alt actor masculin. A câștigat doar trei, pentru One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment și As Good as It Gets.

