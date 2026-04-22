Elena Stănică-Ezeanu
22 Aprilie, calendarul zilei: Jack Nicholson împlinește 89 de ani. Ziua Pământului. Este adoptat leul ca unitate monetară națională
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 22 aprilie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jack Nicholson este considerat unul dintre cei mai mari actori ai tuturor timpurilor, atât pentru talentul său, cât și pentru impactul asupra culturii cinematografice. Născut pe 22 aprilie 1937, în Neptune City, New Jersey, el și-a construit o carieră impresionantă de-a lungul a peste cinci decenii. Un moment definitoriu în cariera sa a fost colaborarea cu regizori de renume, precum Stanley Kubrick în The Shining sau Roman Polanski în Chinatown. Nicholson este recunoscut pentru abilitatea de a interpreta atât personaje dramatice, cât și comice, cu o naturalețe rară. A câștigat trei Premii Oscar: pentru rolurile din One Flew Over the Cuckoo’s Nest, Terms of Endearment și As Good as It Gets. În plus, deține recordul pentru cele mai multe nominalizări la Oscar pentru un actor masculin (12 nominalizări). Pe lângă actorie, a fost și scenarist și regizor. Personalitatea sa carismatică și stilul rebel l-au transformat într-un simbol al Hollywood-ului. Jack Nicholson rămâne o legendă vie a filmului, influențând generații de actori și fiind apreciat pentru contribuția sa remarcabilă la arta cinematografică.

Ziua Pământului este sărbătorită anual pe 22 aprilie și reprezintă un moment dedicat protejării mediului și conștientizării problemelor ecologice la nivel global. Inițiată în 1970 în Statele Unite ale Americii, această zi a devenit rapid o mișcare internațională, implicând astăzi milioane de oameni din peste 190 de țări. Scopul principal este de a atrage atenția asupra unor probleme precum poluarea, defrișările, pierderea biodiversității și schimbările climatice. De-a lungul timpului, evenimentul a contribuit la dezvoltarea mișcărilor ecologiste moderne și la adoptarea unor politici de protecție a mediului. În fiecare an, organizații, școli și comunități organizează activități precum plantări de copaci, acțiuni de ecologizare și campanii educaționale. Ziua Pământului ne reamintește că fiecare gest contează și că protejarea planetei este o responsabilitate comună.

La 22 aprilie 1867, în România a avut loc un moment esențial pentru dezvoltarea economică a statului modern: adoptarea monedei naționale, leul. Prin această reformă, s-a stabilit un sistem monetar unitar, menit să înlocuiască diversitatea de monede străine aflate în circulație la acea vreme. Leul a fost definit ca o monedă bimetalică, având etalon atât în argint, cât și în aur. Valoarea sa era echivalentă cu 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur, reflectând practicile economice europene din secolul al XIX-lea. De asemenea, moneda a fost divizată în 100 de unități mai mici, numite bani, sistem care se păstrează și în prezent. Adoptarea leului a contribuit la stabilizarea economiei și la consolidarea independenței financiare a țării, facilitând comerțul și dezvoltarea instituțiilor moderne. Acest pas a reprezentat o etapă importantă în procesul de modernizare a României și de aliniere la standardele economice occidentale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1724: Immanuel Kant 🇩🇪✒️ unul dintre cei mai mari gânditori din perioada iluminismului în Germania
🎂1850: Veronica Micle 🇷🇴✒️
🎂1870: Vladimir Ilici Lenin 🇷🇺🗣
🎂1894: Camil Petrescu 🇷🇴✒️ Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930), Patul lui Procust (1933)
🎂1899: Vladimir Nabokov ✒️🇷🇺🇺🇸 Lolita (1955)
🎂1904: Robert Oppenheimer 🇺🇸☢️ printre cei creditați drept „părinte al bombei atomice” pentru rolul avut în Proiectul Manhattan
🎂1937: Jack Nicholson 🇺🇸🎬 3 Oscaruri
🎂1957: Donald Tusk 🇵🇱🗣 prim-ministru al Poloniei
🎂1966: Jeffrey Dean Morgan 🇺🇸🎬 The Walking Dead (2010 – 2022)
🎂1985: Sam Altman 🇺🇸0️⃣1️⃣ CEO OpenAI (ChatGPT)

Decese 🕯

🕯️1616: Miguel de Cervantes 🇪🇸✒️ considerat simbolul literaturii spaniole, autorul celebrului roman „Iscusitul hidalgo Don Quijote de La Mancha” sau prescurtat: „Don Quijote de La Mancha”, în spaniolă „El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, („hidalgo” este un reprezentant al micii nobilimi) pe care mulți critici literari l-au considerat primul roman modern și una din cele mai valoroase opere ale literaturii universale
🕯️1882: Vasile Conta, filozof 🇷🇴✒️
🕯️1897: Ion Ghica 🇷🇴🗣, om politic și economist
🕯️1965: Silvia Șerbescu 🇷🇴🎹 A fost printre primii pianiști clasici importanți produși de școala română de pian; interpretările date de ea compozițiilor lui Rahmaninov, Prokofiev și Debussy sunt memorabile
🕯️1986: Mircea Eliade 🇷🇴✒️
🕯️1994: Richard Nixon 🇺🇸🗣 al treizeci și șaptelea președinte SUA

Evenimente📋

📋🌍 Ziua Planetei Pământ se marchează ca o acţiune internaţională din anul 1990, cu scopul de a uni locuitorii Planetei în lupta pentru apărarea mediului înconjurător

Calendar 🗒

🗒1500: Pedro Álvares Cabral a descoperit Brazilia
🗒1529: Spania și Portugalia încheie un tratat prin care își împărțeau coloniile din emisfera estică
🗒1866: A avut loc primul concert simfonic din București, la Teatrul cel Mare
🗒1867: Stabilirea monedei naționale leu, ca o monedă bimetalică cu etalonul la 5 grame de argint sau 0,3226 grame de aur și având 100 de diviziuni, numite bani
🗒1915: A avut loc primul atac cu gaze asfixiante, folosite de germani pe frontul din Flandra
🗒1970: Se sărbătorește pentru prima dată Ziua Pământului
🗒1980: S-a încheiat construcția primei nave transportor frigorifice construită în Ro -la Galați, Polar 7
🗒1990: După un miting electoral al PNȚCD, o parte dintre manifestanți se baricadează în Piața Universității- „fenomenul Piața Universității”
🗒1996: Consiliul Național Palestinian și-a deschis lucrările, dupa 32 de ani de exil
🗒1999: Parlamentul României aproba cererea NATO de acces în spațiul aerian al României, pentru operațiunile asupra Iugoslaviei
🗒2005: Al-Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak

