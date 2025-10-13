Irina Columbeanu a vorbit despre boala de care tatăl ei suferă: „M-am panicat”

Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă Irinel Columbeanu, tatăl ei. Tânăra a vorbit pentru presa din Statele Unite, acolo unde este stabilită alături de mama ei, Monica Gabor.

Irina Columbeanu a povestit, pentru Shoutout LA, cum chiar ea și-a dat seama de ce boală suferă tatăl ei.

„Cea mai mare realizare a mea, de care sunt mândră, vine dintr-una dintre cele mai dureroase experiențe. Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Pentru că nu aveam resurse și nici green card, nu ne-am mai văzut vreme de cinci ani. Vorbeam la telefon, iar timpul părea că stă pe loc.

Când într-un final ne-am regăsit, bucuria mea a fost umbrită de realizarea că starea lui de sănătate se deteriorase. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente, uita lucruri recente, rătăcea obiectele și se bâlbâia.

M-am panicat și am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi după ce el adormea. Am vrut să înțeleg ce i se întâmplă. În timp, am devenit tot mai convinsă că avea simptome de Alzheimer cu debut precoce”, a povestit tânăra.

De ce boală suferă Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu a explicat că bănuielile ei au fost confirmate ulterior printr-un diagnostic. Ea l-a căutat apoi pe dr. Newton Howard, iar descoperirea acestuia și a echipei sale a convins-o să se dedice Medicinei.

„După luni în care m-am tot rugat de el să caute ajutor pentru o problemă pe care refuza să o accepte, diagnosticul a fost confirmat. Asta a stârnit în mine o vie determinare și l-am contactat pe dr. Newton Howard, fost profesor la Georgetown. Acesta fondase o companie axată pe utilizarea implanturilor wireless pentru tratarea Alzheimerului.

Studiind stimularea transcraniană cu curent direct (tDCS), am fost fascinată de cum curenții electrici pot stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv.

Ideea că o tehnologie simplă, ieftină și minim invazivă l-ar putea trata pe tata și ar putea revoluționa domeniul medical m-a inspirat profund. Vreau să cultiv această pasiune la Facultate la Medicină, dar și mai departe”, a mai spus Irina Columbeanu, pentru Shoutout LA.

