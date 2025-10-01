Ipostază rară cu Irina Columbeanu, mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei

Irina Columbeanu, fiica lui Irinei și a Monicăi Gabor s-a stabilit în Dubai, după ce în urmă cu mai mulți ani a decis să părăsească România.

Tânăra și-a luat la revedere de la tatăl ei pentru o perioadă. Irinel Columbeanu locuiește acum la un azil, iar Irina a mers în Dubai, acolo unde locuiește mătușa ei, Ramona Gabor.

Irina Columbeanu s-a filmat alături de mama și mătușa ei

Irina pare foarte atașată de familia ei și mereu încearcă să petreacă și timp alături de tatăl ei în România, cât și alături de mama ei, Monica Gabor, care este stabilită în Statele Unite ale Americii, ea reușește mereu să îți împartă timpul cu cei dragi.

Irina și mama ei s-au reîntâlnit după ce câteva luni au stat separate pentru că tânăra de 18 ani a petrecut timp în România alături de tatăl ei.

La restaurantul din Dubai în care s-au filmat, Irina, Monica și Ramona au servit deserturi tradționale precum baclava cu înghețată, Um Ali și kunafa cu înghețată turcească și sirop.

„O să testăm câteva deseturi, tocmai am terminat cina”, a spus Irina, fericită de revedere, în filmulețul publicat pe contul ei de Tik Tok. „Monica este expertă în kunafa”, a mai precizat Ramona.

Fiind o prezență rară în mediul online, internauții s-au bucurat să o revadă pe Monica Gabor, despre care au avut de spus numai cuvinte de laudă în secțiunea de comentarii.

Internauții au apreciat apariția Monicăi Gabor

„Se observă ca Monica a rămas cu foarte mult bun simț! Chiar îmi place evoluția lor, cu siguranță muncesc pentru tot ce au!”, a scris un fan.

Unul dintre internauți a observat faptul că Monica Gabor continuă să se mențină într-o formă de invidiat chiar și acum când are aproape 40 de ani.

Despre Monica Gabor s-a zvonit de curând că ar fi născut în mare secret al doilea copil, un băiețel, însă până acum ea nu a confirmat zvonurile.