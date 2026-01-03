Prima pagină » Diverse » Showbiz » Will Smith, acuzat de hărțuire sexuală de un muzician. Actorul neagă totul prin avocați

03 ian. 2026, 12:36, Showbiz
Will Smith este în centrul unui nou scandal, după ce un muzician l-a acuzat de „grooming” și „hărțuire sexuală”. De cealaltă parte, avocatul lui Smith a declarat că acuzațiile sunt „false, nefondate și nechibzuite”.

Will Smith a fost dat în judecată de un violonist care l-a însoțit în turneul său din 2025. Brian King Joseph susține că actorul a dat dovadă de un „comportament de prădător” și că îl „pregătea în mod deliberat” pentru „hărțuire sexuală”. De asemenea, muzicianul îl acuză pe Smith și compania sa, Treyball Studios Management, că l-au concediat abuziv după ce a intentat un proces la Curtea Superioară din California, relatează The Guardian.

Joseph susține că a fost angajat pentru a performa în turneul de promovare a noului album al lui Smith, „Based on a True Story”, după ce, cei doi au colaborat în decembrie 2024. În timpul procesului, Joseph a susținut că Smith a făcut mai multe remarci nepotrivite la adresa sa, printre care și „Tu și cu mine avem o conexiune specială, pe care nu o am cu nimeni altcineva”.

Acuzațiile lui Brian King Joseph

În martie 2025, Joseph susține că geanta și cheia camerei sale de hotel au dispărut la un turneu din Las Vegas și au fost returnate câteva ore mai târziu. În acea noapte, Joseph susține că cineva intrase „în mod ilegal” în camera sa de hotel, lăsând șervețele umede și medicamente pentru HIV, precum și un bilet pe care scria: „Brian, mă întorc cel târziu la 5:30, doar noi„.

În timpul procesului, violonistul a declarat că organizatorii turnelui au fost „singurele persoane cu acces” la camera sa. Imediat după incident, Joseph a anunțat securitatea hotelului, reprezentanții lui Smith și poliția. În loc să primească înțelegere, Joseph susține că a fost „făcut de rușine” de un membru al echipei de management a lui Smith din cauza incidentului.

În plus, a fost concediat, pe motiv că ar fi inventat incidentul. Joseph a susținut că rezilierea contractului i-a provocat PTSD, precum și pierderi economice.

Avocatul lui Smith, Allen B Grodsky, a negat toate acuzațiile, declarând: „Acuzațiile domnului Joseph cu privire la clientul meu sunt false, nefondate și nechibzuite. Sunt negate categoric și vom folosi toate mijloacele legale disponibile pentru a răspunde acestor acuzații și pentru a ne asigura că adevărul este scos la iveală”.

