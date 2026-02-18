COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă

În urma evoluțiilor extraordinare ale sportivilor Mihai Tentea și George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, din Italia, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a oferit o primă reacție, scrie PROSPORT.

Cei doi sportivi din România au obținut un rezultat fabulos în proba de bob-2, clasându-se pe poziția a 5-a.

România nu a mai înregistrat o astfel de performanță din anul 1972.

COSR: „Măiestria lui Mihai și puterea lui George au devenit realitate”

Ziua de marți, 17 februarie 2026, va rămâne scrisă în istoria sporturilor de iarnă. Boberii români Mihai Tentea și George Iordache au intrat pe pârtie în manșele a 3-a și a 4-a din proba de bob-2, la Jocurile Olimpice. Depășind așteptările cele mai optimiste, cei doi sportivi români au înregistrat o performanță uriașă – locul 5 la finalul probei.

România nu a mai bifat un rezultat asemănător din anul 1972, când echipajul format din Ion Panțuru și Ion Zangor termina tot pe 5 la Olimpiada de iarnă, arată Prosport. Mihai Tentea și George Iordache au încheiat cu timpul 3:42.37, având parte de o evoluție extrem de bună.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a transmis o primă reacție după performanța înregistrată de cei doi:

„România locul 5 la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026! Mihai Tentea si George Iordache au reușit cea mai bună performanță a tricolorilor de la bob după Sapporo 1972. Măiestria lui Mihai, puterea lui George si visul antrenorilor au devenit realitate la Cortina”.

Clasamentul final al probei de bob-2 a fost dominat de sportivii din Germania. Nemții s-au clasat pe primele trei locuri, confirmând forma bună pe care o au. Iată ierarhia finală a probei de bob-2 la J.O. de iarnă 2026, de la Milano-Cortina, Italia:

Johannes Lochner și Georg Fleischhauer (Germania) – 3:39,70 Francesco Friedrich și Alexander Schüller (Germania) – 3:41,04 Adam Ammour și Alexander Schaller (Germania) – 3:41,52 Frankie del Duca și Joshua Williamson (SUA) – 3:41,96 Mihai Tentea și George Iordache (Româia) – 3:42,37 Michael Vogt și Amadou Ndiaye (Elveția) – 3:42,60 Patrick Baumgartner și Robert Mircea (Italia) – 3:42,67 Jekabs Kalenda și Matiss Miknis (Letonia) – 3:42,68 Markus Treichl și Daniel Bertschler (Austria) – 3:43,01 Romain Heindrich și Dorian Hauterville (Franța) – 3:43,32 Dave Wesselink și Jelen Franjic (Olanda) – 3:43,32 Brad Hall și Taylor Lawrance (Marea Britanie) – 3:43,43 Jinsu Kim și Hyeonggeun Kim (Coreea de Sud) – 3:43,60 Cedric Follador și Luca Rolli (Elveția) – 3:43,81 Timo Rohner și Tim Annen (Elveția) – 3:43,82 Sun Kaizhi și An Ta (China) – 3:44,17 Chunjian Li și Jielong Ye (China) – 3:44,59 Taylor Austin și Shaquille Murray-Lawrance (Canada) – 3:44,60 Suk Youngjin și Chae Byungdo (Coreea de Sud) – 3:44,61 Martin Kranz și David Tschoffen (Liechtenstein) – 3:44,93

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Echipa României, cea mai bună clasare din ultimii 55 de ani la Jocurile Olimpice, la proba de bob. România nu are piste pentru acest sport