Prima pagină » Sport » „EXCLUSIV RAPID” cu eroul de la Berlin începe la 16:45, LIVE, pe canalul de YouTube – ProSport

18 feb. 2026, 11:20, Sport
Fostul mijlocaș și antrenor al Rapidului, Vali Negru vine în studio la 20 de ani de la victoria de pe stadionul „Olimpic”, din Berlin, adusă de golul sau.

Discutăm și despre ceea ce se întâmplă acum în Giulești. Jocul echipei lui Gâlcă arată din ce in ce mai rău și urmează derby-urile cu Dinamo și Craiova în următoarele 3 etape. Cât lipsește Aioani,  ce se întâmplă cu Moruțan și de ce nu s-a adaptat Paraschiv la Rapid sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi.

Vă așteptăm alături de noi, cu întrebări și sugestii, începând cu ora 16:45, în direct pe YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!

