Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator

Publicistul, Ion Cristoiu, a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa, despre umilința României de a fi singura țară reprezentată la nivel de președinte, care participă la Consiliul Pentru Pace de la Washigton, în calitate de observator.

„A fost clar că România nu va participa la acest consiliu în calitate de membru plin”

„Pe data de 19 februarie, joi, Donald Trump a convocat la Washington un Consiliu de Pace, iar în cadrul unei prime ședințe acest consiliu s-a reunit. Inițiativa personală a lui Donald Trump s-a constituit la Davos, prin înscrierea unor state ca membri plini, membri activi. Carta acestui organism nu prevede o altă postură decât cea de membru plin. România a fost invitată și ea să se înscrie. Nicușor Dan a respins această invitație, spunând că există suspiciuni că această cartă ar încălca angajamentele României pe plan internațional și că a trimis Ministerul de Externe să analizeze în ce măsură această cartă este în concordanță cu angajamentele României.

A fost clar că România nu va participa la acest consiliu în calitate de membru plin. Când Trump a trimis invitația, este limpede că a adresat-o șefilor de stat sau de guvern pentru a participa, în sensul de a fi prezenți. În timp ce membrii plini — Belarus, Ungaria, Bulgaria, am dat doar câteva exemple — participă la ședință, stau la masă și discută ca membri plini, este limpede că cei care vin acolo și nu sunt membri plini nu pot fi decât observatori la aceste lucrări.

Există o practică internațională: are loc o reuniune, un congres, o manifestare, iar participă și persoane sau state care nu fac parte din organismul respectiv, dar sunt prezente în calitate de observatori. După ce se întorc acasă, întocmesc un raport și decid dacă statul respectiv ar trebui să intre sau nu în acel organism.”, a precizat jurnalistul.

Mi se pare o umilință pentru România

Ion Cristoiu a atras atenția faptului că, președintele a răspuns invitației, însă se știa că România nu se poate înscrie ca membru plin până când carta nu este revizuită.

„Nicușor Dan, ca răspuns la invitația de a participa la această reuniune, a spus că România nu se poate înscrie ca membru plin până când nu se revizuiește carta. În legătură cu prezența la această întâlnire, el a afirmat că trebuie să afle de la partea americană care este formatul întâlnirii pentru țări precum România și în ce calitate participă acestea. Deocamdată, până la această oră, nu există din partea lui Donald Trump un anunț privind o eventuală revizuire a cartei care să permită și României să devină membru, nici precizări privind formatul, adică rolul țărilor care participă fără a fi membre. Membrii consiliului lucrează separat; ceilalți, deocamdată, nu știm exact în ce calitate ar participa. Putem presupune că în calitate de observatori.

În aceste condiții, multe state din Europa și din lume au decis să participe ca observatori la aceste lucrări, nu ca membri ai consiliului. Nicușor Dan, într-un interviu acordat la Radio România Actualități, a spus când că România este observator la ședință, când că este observator la consiliu; deocamdată nu există clarificări.

Statele care au decis, deși nu sunt membre, să participe ca observatori sunt reprezentate la nivel înalt, în principal de miniștri de externe. În alte cazuri, precum Polonia, participă șeful unui birou politic al președintelui; în Grecia, un prim-adjunct — toate la nivel de ministru de externe sau echivalent. Din câte îmi dau seama, singura țară reprezentată la nivel de președinte este România.

Am înțeles că România a decis să participe ca observator. Să spunem că România nu putea să refuze invitația lui Trump. Dar de ce trebuie să participe președintele României? Nu pot să înțeleg. Mi se pare o umilință pentru România. Nicușor Dan, președintele României, participă alături de miniștri sau consilieri din alte state. Toate celelalte țări, inclusiv Italia și Polonia, sunt reprezentate, în calitate de observatori, de miniștri de externe sau de consilieri. Iar România este reprezentată de președintele țării. Ce poate fi o umilință mai mare decât aceasta?”, a mai precizat jurnalistul.