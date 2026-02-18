Prima pagină » Actualitate » Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”

Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”

18 feb. 2026, 10:33, Actualitate
Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”
Selecţionerul României a fost demis / Sursa FOTO: prosport.ro

În urma sezonului dezastruos pe care îl are, conducerea clubului de handbal feminin SCM Universitatea Craiova a decis să renunțe la serviciile antrenorului Ovidiu Mihăilă, care în același timp este și selecţionerul naţionalei României, scrie PROSPORT.

Deși echipa a beneficiat de un buget mare, evoluţiile au fost neconvingătoare, iar eşecurile în faţa unor echipe din subsolul clasamentului, plus bătăile crunte în duelurile cu formaţiile cu pretenţii, au dus la despărțirea de Mihăilă.

Umilință în Liga Florilor

Sezonul ratat a culminat cu eşecul din etapa a 15-a a Ligii Florilor, când Dunărea Brăila a dominat în Sala Polivalentă din Craiova, iar la final s-a impus cu 27-16. În urma acestui eșec, formaţia olteană a ajuns în subsolul clasamentului, pe locul 9 din 12 cluburi, cu 9 puncte. În etapa viitoare, SCM joacă în deplasare cu Rapid.

A doua zi după eşecul drastic cu Brăila, oficialii clubului SCM Universitatea Craiova au luat decizia şi au ajuns la un acord cu selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă, care nu va mai continua în Bănie.

Deja a fost anunţat înlocuitorul său, Costică Buceschi, „unul dintre cei mai experimentați tehnicieni din România”, scrie Prosport. În vârstă de 55 de ani, Buceschi vine să salveze de la retrogradare o formație care îşi propunea la începutul sezonului să joace în cupele europene.

„Un nou capitol începe în viața echipei de handbal feminin. Am ajuns la un acord cu antrenorul Costică Buceschi, unul dintre cei mai experimentați tehnicieni din România.

În vârstă de 55 ani, Costică Buceschi are o vastă experiență, atât pe plan intern, unde a antrenat echipe ca Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila sau Corona Brașov, cât și pe plan internațional, conducând naționala Turciei spre participarea la primul Campionat European din istorie. În Țara Semilunei, acesta a reușit să câștige Supercupa cu formația Kastamonu. Contractul este valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire. Costică Buceschi conduce primul antrenament chiar în aceste momente. Mult succes în Bănie!

Totodată, clubul nostru îi mulțumește lui Ovidiu Mihăilă pentru colaborare și îi urează multă baftă în următoarele proiecte și rămânem susținătorii săi în jocurile pe care le va avea cu Naționala României”, a transmis conducerea SCM Universitatea Craiova într-un comunicat.

Mihăilă, selecționer din 2025

Ovidiu Mihăilă a fost instalat selecţioner al României în toamna anului 2025.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Iubire la CSM București. Două jucătoare de bază și-au oficializat relația de Ziua Îndrăgostiților: ”Azi și în fiecare zi”

SCANDAL la CS Dinamo. Tatăl lui David Popovici, acuzat că a condiționat participarea copiilor la competiții de cumpărarea unui echipament

Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal

Recomandarea video

Citește și

SPORT COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
11:08
COSR, reacție în miez de noapte după evoluția peste așteptări a lui Mihai Tentea şi George Iordache la Jocurile Olimpice de iarnă
ULTIMA ORĂ Tragedie în Capitală: Un taximetrist a fost găsit mort în autoturismul său
10:30
Tragedie în Capitală: Un taximetrist a fost găsit mort în autoturismul său
VIDEO Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent
09:50
Mihai Gâdea, blocat pe Otopeni, în drum spre Consiliul de Pace de la Washington, unde președintele Nicușor Dan va fi prezent
BANI Consiliul Superior al Magistraturii, buget record pentru anul 2026: cu 50% mai mare decât anul trecut! Pe ce se duc 75% din bani
09:20
Consiliul Superior al Magistraturii, buget record pentru anul 2026: cu 50% mai mare decât anul trecut! Pe ce se duc 75% din bani
FLASH NEWS Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
09:17
Imagini cu un autobuz STB ajuns într-un gard din cauza zăpezii. Câţiva oameni încearcă să-l împingă cu mâinile
FLASH NEWS În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge”
09:13
În drum spre Washington, Lucian Mîndruţă a rămas blocat pe Otopeni, din cauza zăpezii. „Din ce știu eu, și președintele Nicușor Dan ar fi încă în București și nu știm cu ce și cum și când va ajunge”
Mediafax
Prognoza meteo ANM: Viscol puternic, ninsori abundente și strat de zăpadă de peste 50 cm în mai multe zone
Digi24
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București. Ce înseamnă acest lucru
Cancan.ro
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Confesiunile războinicului care conduce un grup de români în prima linie în Ucraina. „Lasă sechele, nu voi mai fi niciodată un civil normal”
Mediafax
UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
Cancan.ro
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Descoperire ȘOC într-o peșteră din România
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal are mai multe oase decât o balenă albastră?
COMUNICAT ROMPREST acuză Primăria Sectorului 1 că menține în mod voit subfinanțarea serviciilor de salubritate și că a reținut nelegal plățile restante datorate
11:08
ROMPREST acuză Primăria Sectorului 1 că menține în mod voit subfinanțarea serviciilor de salubritate și că a reținut nelegal plățile restante datorate
RĂZBOI Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
10:42
Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional
VIDEO Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
10:20
Ion Cristoiu: Umilință maximă: România e singura țară reprezentată la nivel de președinte la Consiliul Pentru Pace ca observator
Gândul de Vreme Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
10:13
Când scăpăm de zăpadă. Meteorologii ANM, prognoză în exclusivitate pentru Gândul
CONTROVERSĂ Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
10:06
Vaticanul respinge Consiliul Păcii al lui Trump. Sfântul Scaun avertizează asupra subminării rolului central al ONU
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”
10:00
Viorica Dăncilă: „Aș fi înscris România în Consiliul pentru Pace condus de Trump”

Cele mai noi

Trimite acest link pe