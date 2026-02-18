Selecţionerul României a fost demis. Federația anunță că „un nou capitol începe”

În urma sezonului dezastruos pe care îl are, conducerea clubului de handbal feminin SCM Universitatea Craiova a decis să renunțe la serviciile antrenorului Ovidiu Mihăilă, care în același timp este și selecţionerul naţionalei României, scrie PROSPORT.

Deși echipa a beneficiat de un buget mare, evoluţiile au fost neconvingătoare, iar eşecurile în faţa unor echipe din subsolul clasamentului, plus bătăile crunte în duelurile cu formaţiile cu pretenţii, au dus la despărțirea de Mihăilă.

Umilință în Liga Florilor

Sezonul ratat a culminat cu eşecul din etapa a 15-a a Ligii Florilor, când Dunărea Brăila a dominat în Sala Polivalentă din Craiova, iar la final s-a impus cu 27-16. În urma acestui eșec, formaţia olteană a ajuns în subsolul clasamentului, pe locul 9 din 12 cluburi, cu 9 puncte. În etapa viitoare, SCM joacă în deplasare cu Rapid.

A doua zi după eşecul drastic cu Brăila, oficialii clubului SCM Universitatea Craiova au luat decizia şi au ajuns la un acord cu selecţionerul României, Ovidiu Mihăilă, care nu va mai continua în Bănie.

Deja a fost anunţat înlocuitorul său, Costică Buceschi, „unul dintre cei mai experimentați tehnicieni din România”, scrie Prosport. În vârstă de 55 de ani, Buceschi vine să salveze de la retrogradare o formație care îşi propunea la începutul sezonului să joace în cupele europene.

„Un nou capitol începe în viața echipei de handbal feminin. Am ajuns la un acord cu antrenorul Costică Buceschi, unul dintre cei mai experimentați tehnicieni din România.

În vârstă de 55 ani, Costică Buceschi are o vastă experiență, atât pe plan intern, unde a antrenat echipe ca Minaur Baia Mare, HC Dunărea Brăila sau Corona Brașov, cât și pe plan internațional, conducând naționala Turciei spre participarea la primul Campionat European din istorie. În Țara Semilunei, acesta a reușit să câștige Supercupa cu formația Kastamonu. Contractul este valabil până la finalul sezonului, cu opțiunea de prelungire. Costică Buceschi conduce primul antrenament chiar în aceste momente. Mult succes în Bănie!

Totodată, clubul nostru îi mulțumește lui Ovidiu Mihăilă pentru colaborare și îi urează multă baftă în următoarele proiecte și rămânem susținătorii săi în jocurile pe care le va avea cu Naționala României”, a transmis conducerea SCM Universitatea Craiova într-un comunicat.

Mihăilă, selecționer din 2025

Ovidiu Mihăilă a fost instalat selecţioner al României în toamna anului 2025.

