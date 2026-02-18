Tragedie în Capitală: Un taximetrist a fost găsit mort în autoturismul său

Un incident tragic a zguduit în această dimineață Bucureștiului. Un bărbat în vârstă de 61 de ani, taximetrist, a fost găsit decedat în autoturismul său, parcat în apropierea Pieței Romane.

Cadrele medicale nu au putut salva victima

Conform unui comunicat oficial transmis de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, bărbatul a fost găsit fără semne vitale în jurul orei 08:45, în Sectorul 1. În ciuda eforturilor depuse de personalul medical la fața locului, acesta a fost declarat decedat.

Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Ancheta este în desfășurare, polițiștii urmând să stabilească circumstanțele exacte ale decesului.

”Astăzi, 18 februarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 08.45, cu privire la faptul că, un bărbat a fost găsit fără semne vitale într-un autoturism de serviciu tip taxi, parcat pe o stradă din Sectorul 1.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 61 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.

Activitățile sunt în dinamică, în cadrul cercetărilor aflate în curs de desfășurare, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul”, se arată în comunicatul emis.

