Mihai Tănase
18 feb. 2026, 11:26, Știri externe
Emisarul lui Trump anunță „progrese semnificative” în a doua zi a negocierilor de pace ruso-ucrainene. Zelenski: „Rusia nu e presată să facă concesii”
Volodimir Zelenski și Steve Witkoff - Foto: Mediafax foto

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina de la Geneva au înregistrat „progrese semnificative”, însă liderii de la Kiev rămân sceptici. Președintele Volodimir Zelenski avertizează că pacea nu poate fi obținută prin concesii unilaterale în favoarea Moscovei.

Emisarul lui Donald Trump în relația cu Rusia, Steve Witkoff, a declarat miercuri că negocierile dintre Ucraina și Rusia au „adus progrese semnificative” în direcția încheierii războiului. Declarațiile sale optimiste vin însă într-un context foarte complicat în care speranțele pentru un acord real de pace între Rusia și Ucraina rămân foarte scăzute, scrie BBC.

„Astăzi, la indicația președintelui Trump, Statele Unite au moderat o a treia serie de discuții trilaterale cu Ucraina și Rusia. Mulțumim Confederației Elvețiene pentru ospitalitatea de care a dat dovadă în cadrul întâlnirilor de astăzi.

Succesul președintelui Trump în a aduce împreună cele două părți implicate în acest război a dus la progrese semnificative și suntem mândri să lucrăm sub conducerea sa pentru a opri uciderile din acest conflict teribil. Ambele părți au convenit să își informeze liderii și să continue să lucreze în vederea ajungerii la un acord.”, a scris Witkoff. pe X.

Amintim că Trump a sugerat recent că responsabilitatea pentru succesul negocierilor din Elveția revine în principal Ucrainei, fără a menționa explicit obligațiile Rusiei. Kremlinul, la rândul său, nu a renunțat la cererile sale maximaliste privind teritoriul ucrainean.

Zelenski avertizează asupra concesiilor inegale

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat poziția Washingtonului, afirmând că „nu este corect” ca Donald Trump să ceară în continuare Ucrainei să facă compromisuri uriașe, inclusiv teritoriale, fără a pune presiuni similare asupra Rusiei.

„Pacea nu va fi atinsă dacă victoria va fi acordată Rusiei”, a avertizat Zelenski.

Zelenski a reiterat că Ucraina nu poate accepta un acord care să consacre pierderile teritoriale.

Rusia ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, inclusiv o mare parte din Donbas, iar Kremlinul solicită ca Ucraina să cedeze și restul regiunii, o cerere respinsă categoric de Kiev.

Autoritățile ucrainene insistă că orice acord cu Rusia trebuie să fie precedat de garanții ferme de securitate din partea Occidentului, inclusiv din partea Statelor Unite.

Marți, într-un interviu acordat site-ului Axios, Zelenski a declarat că „nu este corect” ca Trump să continue să solicite Ucrainei să medieze un acord, adăugând: „Sper că este doar o tactică a sa și nu o decizie”.

Negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov, a precizat că prima zi de discuții s-a concentrat pe „aspecte practice și mecanismele unor posibile soluții”. Ulterior, într-un discurs video, Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să se abțină de la atacuri, conform propunerilor avansate de SUA atât Kievului, cât și Moscovei.

„Nu avem nevoie de război. Ucrainenii apără statul nostru, independența noastră”, a spus liderul de la Kiev.

„Suntem, de asemenea, gata să avansăm rapid către un acord demn pentru a pune capăt războiului. Întrebarea este doar pentru ruși: ce vor?”, a adăugat liderul ucrainean.

Discuțiile de la Geneva reprezintă a treia rundă de negocieri trilaterale. Agenția rusă RIA a citat o sursă care a afirmat că negocierile de marți, care au durat aproximativ șase ore, au fost tensionate și s-au desfășurat în mai multe formate, bilaterale și trilaterale.

Negocierile sunt mediate de Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american. Din partea Rusiei, principalul negociator este Vladimir Medinsky, consilier al președintelui Vladimir Putin.

Runda de discuții are loc cu o săptămână înainte de a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Emisarii lui Trump, între două crize majore. Negocierile simultane cu Iranul și Rusia la Geneva, percepute drept „ineficiente” la nivel internațional

