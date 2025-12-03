Prima pagină » Diverse » Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

Luiza Dobrescu
03 dec. 2025, 15:55, Diverse
Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

Dacă mâine ar avea loc alegeri la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă(PSD) ar câştiga scrutinul cu câteva procente în faţa principalilor săi contracandidaţi. Potrivit celui mai nou sondaj CURS, ar urma să aibă loc o cursă foarte strânsă între Daniel Băluţă(PSD), Ciprian Ciucu(PNL) şi Cătălin Drulă(USR). 

La alegerile locale, din data de 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, pare că va fi vorba despre o cursă strânsă între primii candidați. Cu câteva zile înainte de alegeri, Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, diferența dintre ultimii doi fiind de doar un procent.

Sondajul realizat de cei de la  CURS îl dă pe candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, cu un scor de 26%, procent cu care ar câştiga turul de scrutin de duminică.

Ciprian Ciucu, de la PNL, ar avea 23%, urmat foarte aproape de Cătălin Drulă cu un scor de 22%.

Pe cel de-al patrulea loc o regăsim pe Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR şi PNŢCD, care are doar 17%.

36% dintre repondenți susțin că vor merge ”foarte sigur” la urne, în timp ce 16% susțin că vor merge ”sigur” la urne.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an

Cele mai noi