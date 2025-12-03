Sondaj CURS| Daniel Băluţă are câteva procente în faţa lui Ciprian Ciucu şi Cătălin Drulă

Dacă mâine ar avea loc alegeri la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă(PSD) ar câştiga scrutinul cu câteva procente în faţa principalilor săi contracandidaţi. Potrivit celui mai nou sondaj CURS, ar urma să aibă loc o cursă foarte strânsă între Daniel Băluţă(PSD), Ciprian Ciucu(PNL) şi Cătălin Drulă(USR).

La alegerile locale, din data de 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, pare că va fi vorba despre o cursă strânsă între primii candidați. Cu câteva zile înainte de alegeri, Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, diferența dintre ultimii doi fiind de doar un procent.

Sondajul realizat de cei de la CURS îl dă pe candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță, cu un scor de 26%, procent cu care ar câştiga turul de scrutin de duminică.

Ciprian Ciucu, de la PNL, ar avea 23%, urmat foarte aproape de Cătălin Drulă cu un scor de 22%.

Pe cel de-al patrulea loc o regăsim pe Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR şi PNŢCD, care are doar 17%.

36% dintre repondenți susțin că vor merge ”foarte sigur” la urne, în timp ce 16% susțin că vor merge ”sigur” la urne.

