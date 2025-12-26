Prima pagină » Actualitate » Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026

Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026

26 dec. 2025, 14:20, Actualitate
Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026
Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026

Șoferii din Constanța vor plăti o nouă taxă anuală în valoare de 200 de lei, începând din anul 2026. Este vorba despre o măsură votată din nou de Consiliul Local Constanța, în data de 23 decembrie 2025. Hotărârea a stârnit o serie de reacții puternice din partea opoziției, după ce a fost adoptată.

Vezi AICI ce taxe noi vor plăti românii de la 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Aleșii locali au votat ca o nouă taxă anuală în valoare de 200 de lei să fie introdusă în bugetul anului viitor, în urma ședinței care a avut loc pe 23 decembrie 2025. Consiliul Local Constanța a reintrodus taxa pentru proprietarii de autovehicule care ocupă domeniul public sau privat al municipiului și care nu au un loc de parcare plătit și nici un abonament în acest sens.

O nouă taxă pentru șoferii din Constanța, din 2026 / sursă foto: Shutterstock

Taxă anuală de 200 de lei la Constanța: șoferii o vor plăti din 2026

Această hotărâre locală a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 9 „împotrivă” și o abținere. Taxa fusese propusă de Vergil Chițac (PNL), primarul Constanței. Vă reamintim faptul că în luna noiembrie 2025 a fost anulată o taxă similară de către Curtea de Apel Constanța, pe motiv de nelegalitate, notează BZI.

„O mașină care staționează pe carosabil uzează atât trotuarul, cât și carosabilul și pentru lucrul acesta trebuie să plătim. Asta înseamnă pentru noi contraprestație”, a declarat primarul Vergil Chițac.

Indiferent că ești persoană fizică sau persoană juridică, se va aplica aceeași taxă de 200 de lei. Această măsură, în schimb, a generat reacții puternice din partea opoziției. Taxa a fost privită ca fiind discriminatorie de către reprezentanții USR și AUR.

De altfel, au fost aprobate în ședință și alte modificări fiscale pentru anul 2026. De exemplu, în cazul persoanelor fizice se va majora impozitul pe clădiri. De altfel, se va introduce o taxă anuală de 500 de lei în cazul apartamentelor închiriate în scop turistic în Mamaia și Sat Vacanță.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Lui Soloviov îi dau lacrimile când primește un premiu de la Putin: „E clar, omule, că ai fost făcut pentru război”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
15 lucruri mai puțin știute despre Chris Rea
EXCLUSIV Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
14:00
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
FLASH NEWS Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
13:55
Stațiunile din Bulgaria, în topul european al celor mai ieftine destinații, pentru vacanța de iarnă. România are de tarife cu peste 20% mai mari
GALERIE FOTO Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
13:23
Kim Jong Un anunță continuarea creşterii şi modernizării producţiei de rachete în 2026
FLASH NEWS Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
13:22
Paisprezece cetățeni străini, care ar fi intrat ilegal în România, au fost prinși la frontieră cu Bulgaria
FLASH NEWS Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
13:19
Bolojan a oferit miniștrilor, de Crăciun, cozonac de lux, produs de o firmă din Oradea. Prețul preparatului, mai scump decât ajutoarele de încălzire
ECONOMIE Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash
13:06
Controversă în Elveția pe renunțarea la plata cu numerar. Clienții cer revenirea la plata cash

Cele mai noi