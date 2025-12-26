Categoria de șoferi din România care achită o taxă anuală de 200 de lei, începând din 2026

Șoferii din Constanța vor plăti o nouă taxă anuală în valoare de 200 de lei, începând din anul 2026. Este vorba despre o măsură votată din nou de Consiliul Local Constanța, în data de 23 decembrie 2025. Hotărârea a stârnit o serie de reacții puternice din partea opoziției, după ce a fost adoptată.

Aleșii locali au votat ca o nouă taxă anuală în valoare de 200 de lei să fie introdusă în bugetul anului viitor, în urma ședinței care a avut loc pe 23 decembrie 2025. Consiliul Local Constanța a reintrodus taxa pentru proprietarii de autovehicule care ocupă domeniul public sau privat al municipiului și care nu au un loc de parcare plătit și nici un abonament în acest sens.

Taxă anuală de 200 de lei la Constanța: șoferii o vor plăti din 2026

Această hotărâre locală a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 9 „împotrivă” și o abținere. Taxa fusese propusă de Vergil Chițac (PNL), primarul Constanței. Vă reamintim faptul că în luna noiembrie 2025 a fost anulată o taxă similară de către Curtea de Apel Constanța, pe motiv de nelegalitate, notează BZI.

„O mașină care staționează pe carosabil uzează atât trotuarul, cât și carosabilul și pentru lucrul acesta trebuie să plătim. Asta înseamnă pentru noi contraprestație”, a declarat primarul Vergil Chițac.

Indiferent că ești persoană fizică sau persoană juridică, se va aplica aceeași taxă de 200 de lei. Această măsură, în schimb, a generat reacții puternice din partea opoziției. Taxa a fost privită ca fiind discriminatorie de către reprezentanții USR și AUR.

De altfel, au fost aprobate în ședință și alte modificări fiscale pentru anul 2026. De exemplu, în cazul persoanelor fizice se va majora impozitul pe clădiri. De altfel, se va introduce o taxă anuală de 500 de lei în cazul apartamentelor închiriate în scop turistic în Mamaia și Sat Vacanță.

