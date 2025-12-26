Banca Națională a României lansează luni, 29 decembrie 2025, o monedă din aur cu tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”. Care sunt caracteristicile monedei.

Începând cu data de 29 decembrie, Banca Națională a României (BNR) va introduce în circuitul numismatic o monedă din aur, ce poartă tema „Istoria aurului – Plăcuțele votive de la Germisara”.

Piesă de colecție unică. Tema: „Istoria aurului – Plăcuţele votive de la Germisara”

Este vorba de o piesă de colecție unică, dedicată unui important reper istoric și arheologic din România: Plăcuțele votive de la Germisara, descoperite în apropierea localității Geoagiu-Băi. Moneda din aur are un design spectaculos, cu un avers care include detalii ale plăcuțelor votive descoperite în Germisara. Pe avers se regăsesc următoarele elemente: valoarea nominală „10 LEI”, inscripția „ROMÂNIA”, stema României și anul emisiunii „2025”.

Pe reversul monedei este redat un detaliu care înfățișează zeitatea Diana în postura de vânătoare, o referință la mitologia romană, dar și la influențele acesteia în culturile din Dacia. Alături de acest detaliu, pe revers sunt prezente inscripțiile „PLĂCUȚELE VOTIVE DE LA GERMISARA” și „ISTORIA AURULUI”, aceste cuvinte fiind dispuse într-un arc de cerc.

Cât costă moneda. Detalii tehnice

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent, oferind protecție și vizibilitate pentru piesa de colecție. Fiecare monedă este însoțită de o broșură de prezentare și un certificat de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Pe certificatul de autenticitate se regăsesc semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.