Prima pagină » EXCLUSIV » Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american

Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american

Andrei Dumitrescu
25 dec. 2025, 06:00, EXCLUSIV
Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american
Galerie Foto 13

Fostul ginere al faimoasei interprete de muzică populară Elena Merișoreanu își petrece sărbătorile de iarnă într-un penitenciar federal american. Bărbatul a fost închis după ce ar fi încercat să cumpere mai multe ceasuri de lux și bijuterii din aur cu un card bancar furat.

Cunoscut sub numele de Freddy Americanu, Bogdan Păun s-a făcut remarcat în lumea interlopă bucureșteană încă din anii ’90, din postura de fin al temutului Fane Spoitoru. Bărbatul a reușit la vremea respectivă să intre fraudulos în SUA, unde ar fi reușit să obțină statutul de azilant politic.

Într-un timp scurt, acesta ar fi reușit să strângă o avere considerabilă din infracțiuni cu carduri clonate. Conform unor surse apropiate lumii interlope, Freddy obișnuia să revină periodic în țară și să frecventeze cazinourile vremii, unde își permitea să piardă zeci de mii de dolari.

Cu toate că legătutile sale cu lumea interlopă erau de notorietate, acesta a fost căsătorit, o lungă perioadă, cu una dintre fiicele cântăreței de muzică populară Elena Merișoreanu. Bogdan Păun a fost prins, în cele din urmă, de către FBI și închis pentru o scurtă perioadă. Pentru că nu se făcea vinovat de fapte cu violență, sistemul de justiție din SUA s-a arătat înțelegător cu românul, iar acesta a fost lăsat liber până la deportare, cu o brățară de localizare prinsă de gleznă. Păun nu a așteptat să fie trimis acasă cu forța ci a fugit singur după ce, în prealabil, și-a tăiat brățara de localizare.

Freddy folosea un card VIP

Sursele Gândul au arătar că Păun nu a putut sta departe de SUA și ar fi reușit să revină, la Los Angeles, cu ajutorul unor călăuze mexicane. De această dată, spun sursele citate, Freddy ar fi folosit carduri bancare furate, în general, din vestiarele unor săli de sport. Hoții iau din ele atâta cât să nu bată la ochi și pleacă direct la cumpărături, în condițiile în care, într-o anumită limită, la magazine nu este nevoie de codul PIN.

Atunci când a fost prins, fostul ginere al Elenei Merișoreanu folosea un card American Expres Black, care este un card VIP destinat milionarilor, care poate fi folosit pentru cumpărături foarte scumpe, fără să trezească suspiciuni. Păun ar fi intrat într-un magazin exclusivist și ar fi luat ceasuri și bijuterii în valoare de zeci de mii de dolari. Când și-a dat seama de faptul că angajații magazinului au suspiciuni, românul ar fi încercat să dea marfa înapoi, însă ar fi fost reținut de autorități înainte să părăsească magazinul.

Ca urmare, spun sursele Gândul, Freddy își va petrece sărbătorile într-un penitenciar federal, unde s-ar afla deja de aproximativ doi ani.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Crăciunul, sărbătoarea familiei, descifrată în exclusivitate pentru Gândul. Părintele Gabriel Cazacu: „Fiecare dintre noi simțim că, în această perioadă, trebuie să facem bine”
05:00
Crăciunul, sărbătoarea familiei, descifrată în exclusivitate pentru Gândul. Părintele Gabriel Cazacu: „Fiecare dintre noi simțim că, în această perioadă, trebuie să facem bine”
Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic: „O cursă infernală după promoții” / „În 2026, supraviețuirea va fi cuvântul de ordine”
06:00, 24 Dec 2025
Moșule, ce sărac ești! Marii câștigători din spatele austerității Crăciunului la români. Analist economic: „O cursă infernală după promoții” / „În 2026, supraviețuirea va fi cuvântul de ordine”
POVESTE EXCLUSIVĂ Scriitoarea Lavinia Betea, călător prin magia Crăciunului de odinioară: „Din seara Ajunului și până în dimineața Crăciunului, era noaptea cea lungă și miraculoasă din an. Cu trei deșteptări”
05:00, 24 Dec 2025
Scriitoarea Lavinia Betea, călător prin magia Crăciunului de odinioară: „Din seara Ajunului și până în dimineața Crăciunului, era noaptea cea lungă și miraculoasă din an. Cu trei deșteptări”
EXCLUSIV Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual
05:00, 24 Dec 2025
Povestea teribilă a copilei care a fost sugrumată după ce iubitul a vândut-o unui prădător sexual
EXCLUSIV Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
14:44, 23 Dec 2025
Care sunt prețurile în prag de sărbători în cea mai mare piață din București. Cu cât se vinde un kilogram pește proaspăt la Obor
EXCLUSIV Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
13:56, 23 Dec 2025
Imagini din Piața Obor, kilometrul zero al comerțului agroalimentar românesc. Oamenii stau cu zecile de minute la cozi, cu geamantane pe care să le umple cu carne și brânzeturi. Totul pe acordurile colindătorilor
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
Cancan.ro
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Poți câștiga 30.000 de euro în șase luni dacă accepți această slujbă pe o insulă pustie din Scoția. Ce sarcini are angajatul
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Țara în care dreptul la munca de acasă ar putea deveni lege
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”
07:13
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 810. Apel comun către Israel, lansat de 14 state, „pentru a opri extinderea coloniilor în Cisiordania”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun
06:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.400. Asalt cu un roi de drone asupra Moscovei, înainte de Crăciun
ISTORIE Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
06:00
Descoperirile, pierderile și evenimentele arheologice ale anului 2025: De la jefuirea coifului de la Coțofenești la deschiderea Marelui Muzeu Egiptean
CONTROVERSĂ Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas
05:00
Cronologia celei mai controversate zile de Crăciun din istoria României. Filmul execuției soților Ceaușescu pe 25 decembrie 1989, pas cu pas

Cele mai noi