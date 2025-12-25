Cum a ajuns fostul ginere al Elenei Merișoreanu să petreacă sărbătorile într-un penitenciar federal american

Fostul ginere al faimoasei interprete de muzică populară Elena Merișoreanu își petrece sărbătorile de iarnă într-un penitenciar federal american. Bărbatul a fost închis după ce ar fi încercat să cumpere mai multe ceasuri de lux și bijuterii din aur cu un card bancar furat.

Cunoscut sub numele de Freddy Americanu, Bogdan Păun s-a făcut remarcat în lumea interlopă bucureșteană încă din anii ’90, din postura de fin al temutului Fane Spoitoru. Bărbatul a reușit la vremea respectivă să intre fraudulos în SUA, unde ar fi reușit să obțină statutul de azilant politic.

Într-un timp scurt, acesta ar fi reușit să strângă o avere considerabilă din infracțiuni cu carduri clonate. Conform unor surse apropiate lumii interlope, Freddy obișnuia să revină periodic în țară și să frecventeze cazinourile vremii, unde își permitea să piardă zeci de mii de dolari.

Cu toate că legătutile sale cu lumea interlopă erau de notorietate, acesta a fost căsătorit, o lungă perioadă, cu una dintre fiicele cântăreței de muzică populară Elena Merișoreanu. Bogdan Păun a fost prins, în cele din urmă, de către FBI și închis pentru o scurtă perioadă. Pentru că nu se făcea vinovat de fapte cu violență, sistemul de justiție din SUA s-a arătat înțelegător cu românul, iar acesta a fost lăsat liber până la deportare, cu o brățară de localizare prinsă de gleznă. Păun nu a așteptat să fie trimis acasă cu forța ci a fugit singur după ce, în prealabil, și-a tăiat brățara de localizare.

Freddy folosea un card VIP

Sursele Gândul au arătar că Păun nu a putut sta departe de SUA și ar fi reușit să revină, la Los Angeles, cu ajutorul unor călăuze mexicane. De această dată, spun sursele citate, Freddy ar fi folosit carduri bancare furate, în general, din vestiarele unor săli de sport. Hoții iau din ele atâta cât să nu bată la ochi și pleacă direct la cumpărături, în condițiile în care, într-o anumită limită, la magazine nu este nevoie de codul PIN.

Atunci când a fost prins, fostul ginere al Elenei Merișoreanu folosea un card American Expres Black, care este un card VIP destinat milionarilor, care poate fi folosit pentru cumpărături foarte scumpe, fără să trezească suspiciuni. Păun ar fi intrat într-un magazin exclusivist și ar fi luat ceasuri și bijuterii în valoare de zeci de mii de dolari. Când și-a dat seama de faptul că angajații magazinului au suspiciuni, românul ar fi încercat să dea marfa înapoi, însă ar fi fost reținut de autorități înainte să părăsească magazinul.

Ca urmare, spun sursele Gândul, Freddy își va petrece sărbătorile într-un penitenciar federal, unde s-ar afla deja de aproximativ doi ani.