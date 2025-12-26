Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament

O explozie puternică a avut loc în Onești, județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri, 25 spre 26 decembrie 2025, într-un apartament. În urma incidentului, două persoane au ajuns în stare critică și se fac eforturi pentru ca starea lor să se stabilizeze. Medicii caută soluții pentru transferul lor în străinătate.

Doi tineri, o femeie și un bărbat, în vârstă de 31 de ani, se zbat între viață și moarte, în urma incidentului. Explozia a avut loc la etajul 1 al blocului din Onești, județul Bacău. Cele două persoane, cu arsuri pe două treimi din suprafața corpului, s-au autoevacuat.

Explozie la Onești

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru salvare de la înălțime, precum și un echipaj SAJ Bacău, informează Mediafax.

Cei doi tineri au fost preluați de echipajul medical, iar acum se află la ATI, intubați și ventilați mecanic. Structura clădirii nu a fost afectată, anunță ISU Bacău. De asemenea, evacuarea locatarilor din bloc nu a fost necesară.

Explozia a avut loc pe strada Păcii.

„În data de 25.12.2025, în jurul orei 23:50, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost anunțat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgență 1 1 2, despre producerea unei explozii urmată de incendiu, în municipiul Onești, strada Păcii. Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenție cu apă și spumă, o ambulanţă SMURD și o autospecială pentru salvare de la înălţime.

Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău s-a deplasat un echipaj. Sosiți la fața locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P÷3 etaje. Două persoane (o femeie și un bărbat în vârstă de 31 de ani) care se aflau în locuință s-au autoevacuat și au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafața corpului. Acestea au fost transportate de echipajul SMURD și echipajul SAJ la spital. Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenție. De menţionat este faptul că, nu a fost necesară evacuarea blocului, iar structura de rezisteța a imobilului nu a fost afectată”, transmit autoritățile locale.

