Prima pagină » Actualitate » Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament

Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament

26 dec. 2025, 14:59, Actualitate
Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament
Galerie Foto 7

O explozie puternică a avut loc în Onești, județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri, 25 spre 26 decembrie 2025, într-un apartament. În urma incidentului, două persoane au ajuns în stare critică și se fac eforturi pentru ca starea lor să se stabilizeze. Medicii caută soluții pentru transferul lor în străinătate.

Doi tineri, o femeie și un bărbat, în vârstă de 31 de ani, se zbat între viață și moarte, în urma incidentului. Explozia a avut loc la etajul 1 al blocului din Onești, județul Bacău. Cele două persoane, cu arsuri pe două treimi din suprafața corpului, s-au autoevacuat.

Explozie la Onești

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD, o autospecială pentru salvare de la înălțime, precum și un echipaj SAJ Bacău, informează Mediafax.

Cei doi tineri au fost preluați de echipajul medical, iar acum se află la ATI, intubați și ventilați mecanic. Structura clădirii nu a fost afectată, anunță ISU Bacău. De asemenea, evacuarea locatarilor din bloc nu a fost necesară.

Incident teribil în Onești. Doi tineri au ajuns în stare critică, după o explozie într-un apartament

Explozia a avut loc pe strada Păcii.

„În data de 25.12.2025, în jurul orei 23:50, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost anunțat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgență 1 1 2, despre producerea unei explozii urmată de incendiu, în municipiul Onești, strada Păcii.

Imediat, la locul evenimentului s-au deplasat două autospecie de intervenție cu apă și spumă, o ambulanţă SMURD și o autospecială pentru salvare de la înălţime.
Totodată, din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău s-a deplasat un echipaj.

Sosiți la fața locului pompierii băcăuani au constatat evenimentului s-a produs într-un apartament situat la etajul întâi dintr-un bloc de tipul P÷3 etaje. Două persoane (o femeie și un bărbat în vârstă de 31 de ani) care se aflau în locuință s-au autoevacuat și au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafața corpului. Acestea au fost transportate de echipajul SMURD și echipajul SAJ la spital.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la sosirea echipajelor de intervenție.

De menţionat este faptul că, nu a fost necesară evacuarea blocului, iar structura de rezisteța a imobilului nu a fost afectată”, transmit autoritățile locale.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Scenariul care îl sperie pe J.D. Vance: armele nucleare ale Franței și Marii Britanii, controlate de politicieni islamiști „în 15 ani”
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Demența la câini este mai comună decât credeai. La ce semne să fii atent?
FLASH NEWS Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
17:07
Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc”
EXTERNE Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
17:01
Bolsonaro, fost lider al Braziliei, condamnat pentru lovitură de stat și aliat al lui Trump, susține candidatura fiului său, Flavio, la prezidențiale
SPORT Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
16:44
Reacția lui Gigi Becali după ce Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul FCSB. „Se schimbă situația”
FLASH NEWS Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
15:48
Timur Mindich, creierul din scandalul de corupție care a zguduit Ucraina, a fost găsit de jurnaliști în Israel. „Am devenit extremist fără temei”
ECONOMIE Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3
15:48
Campionii economici ai lumii peste 15 ani. Binomul SUA – China păstrează primele poziții, Rusia părăsește top 10. Marea surpriză de pe 3
ULTIMA ORĂ 🚨 Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii
15:48
🚨 Axios: Rusia este dispusă să accepte un armistițiu temporar, pentru a permite Ucrainei să organizeze un referendum în problema cedării de teritorii

Cele mai noi