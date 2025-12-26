Partidul Național Liberal transmite condoleanțe după decesul lui Radu F. Alexandru

Partidul Național Liberal a transmis un mesaj de condoleanțe după decesul lui Radu F. Alexandru, intelectual, dramaturg și eseist, cunoscut pentru activitatea sa și implicarea în viața publică.

În mesajul public, liberalii își exprimă regretul față de pierderea unui „intelectual de marcă” și subliniază contribuția acestuia atât în plan cultural, cât și civic.

„Partidul Național Liberal își exprimă profundul regret pentru dispariția lui Radu F. Alexandru, intelectual de marcă și liberal care a servit viața publică și culturală a României cu demnitate și onestitate. Ne înclinăm cu respect în fața memoriei sale și aducem un omagiu unui om care a unit vocația culturală cu responsabilitatea civică,” au tranmis liberalii pe Facebook.

Radu F. Alexandru a fost un membru activ al Partidului Național Liberal, implicat în viața politică, unde a ocupat funcția de senator și a avut o carieră diplomatică.

