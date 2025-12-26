Bulgaria demontrează că este în topul celor mai ieftine oferte de vacanță din Europa și în sezonul rece. Stațiunile Borovets și Bansko se clasează printre primele cinci destinații de ski cu prețuri accesibile, de pe întregul continent. În România, tarifele pentru aceleași servicii sunt mai ridicate cu peste 20%.

Stațiunea Bansko a deschis oficial sezonul de ski pe 13 decembrie, transmite publicația Novitine.

Prețul unui abonament sezonier sau anual pentru adulți în Bansko este de 869 de euro. Studenții, elevii și pensionarii își pot procura un abonament sezonier pentru aproximativ 818 euro. Copiii cu vârste între 7 și 11 ani plătesc circa 460 euro. Pentru copiii până la 6 și pensionarii peste 75 de ani, taxa rămâne simbolică — adică aproximativ 51 de euro.

Pamporovo

Stațiunea Pamporovo pune la dispoziție abonamente sezoniere mai scumpe. Abonamentul standard pentru întregul sezon costă 975 euro. Cei care vor să vină în Pamprovo doar în zilele lucrătoare, prețul scade la 680 euro. Stațiunea oferă și abonamente de o zi la 22 euro sau abonamente de două zile la prețul de 52 euro.

O dată oficială de deschidere a sezonului de schi în Pamporovo nu a fost încă anunțată.

Borovets

În Boroveț, un abonament sezonier standard cu schi nocturn inclus, pentru adulți cu vârste între 23 și 74 de ani, costă 1.020 euro. Pentru copii și tineri până la 22 de ani, prețul este de aproximativ 698 euro.

Abonamentul sezonier valabil doar în zilele lucrătoare, cu excepția sărbătorilor legale, poate fi achiziționat cu aproximativ 537 euro.

În acest sezon, Borovets introduce o opțiune nouă: un abonament anual cu schi nocturn inclus, la prețul de aproximativ 1.178 euro. Sezonul se va deschide în Borovets pe 27 decembrie.

Cât costă un skipass în România

În stațiunile montane din România, prețurile sunt, incontestabil, mai ridicate. În Poiana Brașov, abonamentul de sezon pentru schi este de 5.500 de lei, aproximativ 1.100 de euro. În cazul copiilor, costul este de 3.300 de lei pentru copii, aproximativ 680 de euro.

Un abonament pe o zi costă 240 de lei pentru adulți, adică 48 de euro, în timp ce copii plătesc 140 de lei, adică 28 de euro. În ceea ce privește telecabina, urcarea și coborâre costă 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru cei mici.

La Sinaia, prețurile au rămas cele de anul trecut, adică 230 de lei un abonament pentru o zi în weekend și 210 în timpul săptămânii.

Recomandarea autorului: