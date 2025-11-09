Prima pagină » Diverse » Stațiunea Băile Felix deschisă 12 luni pe an. Hotelier: Avem un grad de ocupare, în medie pe an, de 85%

Stațiunea Băile Felix deschisă 12 luni pe an. Hotelier: Avem un grad de ocupare, în medie pe an, de 85%

Turismul balnear este căutat în țara noastră, iar una dintre stațiunile mereu ocupate este Băile Felix care atrage turiști ca un magnet, chiar și din țara vecină, Ungaria.

Situată la 8 kilometri de aeroportul Oradea, stațiunea Băile Felix este deopotrivă un șantier cu construcții tot mai multe și mai moderne, dar și un loc în care orice turism venit chiar și de la mii de kilometri distanță reușește rapid să se simtă “ca acasă”.

Hotelierii de aici au o listă de clienți vechi, însă și numărul turiștilor care descoperă acest loc crește simțitor de la an la an.

Secretul succesului?

Mulți hotelieri au început să colaboreze între ei, să se promoveze împreună la târgurile internaționale. Totodată se fac investiții permanente, tarifele sunt de “bun simț“,iar  ospitalitatea este din “partea casei“.

L-am ascultat Dr. Gheorghe Moraru, unul dintre cei mai importanți specialist în recuperare medicală, cu o vechime în domeniu de peste 43 de ani, și ne-a povestit că cei care au nevoie de tratament și recuperare au nevoie să stea măcar 10 zile.“ S-a demonstrat eficiența tratamentului în 10 zile, în 5 zile, organismul abia începe să reacționeze“, a spus medicul.

De asemena, la capitolul restricții nu este bine să stăm cu orele in bazine.

“Recomandarea noastră este să fie de 15-20 minute maxim și să lași organismul cam tot atâta timp să-și revină și pe urmă poți să reiei“, a mai spus Dr. Gheorghe Moraru.

Băile Felix recuperează în fața Ungariei

Majoritatea hotelurilor în Băile Felix au fost renovate, însă sunt și complexuri turistice, abia construite care primesc anual turiști din întreaga lume.

“De la pandemie încoace ne-a crescut de la an la an, numărul de turiști care vin din Ungaria pentru că au descoperit că apele de aici de la Felix au calități curative cu totul speciale”, a spus Dumitru Fechete, managerul unui complex turistic. Mai multe imagini.

Majoritatea hotelierilor au un flux continuu de clienți, iar gradul de ocupare depășește tot timpul anului peste 50-60%.

“Avem un grad de ocupare de 85% în medie, anual. Noi suntem pe un trend crescător în ultimii 10-12 ani, de aceea aproape în fiecare an am crescut capacitatea de cazare. În momentul acesta suntem cu 253 de camere, vor mai fi încă 120. De anul viitor, vom putea caza undeva la 800 de persoane în același timp”, a mai spus Fechete.

