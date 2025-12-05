15:09

„Obiectivul pentru anul viitor e să avem o energie sigură accesibilă la un preț sigur

Cel mai important subiect a fost legat de investițiile în energie și interconectare energetică. Obiectivul este să avem o energie sigură, la un preț accesibil. Pentru asta, punem în practică un pachet de măsuri dintre care o parte țin exclusiv de noi, iar o parte țin de vecinii noștri.

Pe partea de măsuri interne trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție și trebuie să finanțăm de exemplu centralele pe gaz, pe fotovoltaice, urgentarea finalizării lucrărilor la hidrocentrale. A doua este creșterea capacității de stocare. Vom asigura cofinanțări și anul viitor pentru a crește capacitățile de stocare.

Un element important este interconectarea piețelor din jurul nostru.

Partea aceasta și de piață unică de energie este foarte importantă, pentru că sunt perioade în care avem un surplus de energie, dar și perioade în care avem nevoie să importăm și am putea să o facem la prețuri mai bune.

Trebuie să creștem capacitatea de interconectare pe relația Ungaria-România-Austria. Am căzut de acord cu premierul Viktor Orban să pregătim un memorandum între cele două guverne pentru a crește capacitatea de transport pe rețelele dintre cele două țări.