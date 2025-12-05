Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan face declarații de la Palatul Victoria, după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Ilie Bolojan face declarații de la Palatul Victoria, după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu

Ruxandra Radulescu
05 dec. 2025, 15:08, Știri politice
Ilie Bolojan face declarații de la Palatul Victoria, după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu
Actualizări
15:17

Memorandum privind reforma companiilor de stat

„Prin memoransum se definesc instituțiile care sunt implicate, astfel că după listarea instituțiilor, putem spune care vor fi reorganizate prin fuziune, divizare, transformare sau lichidate”

„Tarom, Metrorex, CFR, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului” sunt doar câteva exemple.

15:11

Avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august anul viitor

„Sunt două OUG-uri importante și un memorandum pe care le punctez. Am adoptat un OUG privind accelerarea adoptării fondurilor UE pe PNRR. Avem de absorbit 10 miliarde de euro până în luna august anul viitor”

15:09

"Obiectivul e să avem o energie sigură, accesibilă la un preț sigur" 

„Obiectivul pentru anul viitor e să avem o energie sigură accesibilă la un preț sigur

Cel mai important subiect a fost legat de investițiile în energie și interconectare energetică. Obiectivul este să avem o energie sigură, la un preț accesibil. Pentru asta, punem în practică un pachet de măsuri dintre care o parte țin exclusiv de noi, iar o parte țin de vecinii noștri.

Pe partea de măsuri interne trebuie să avem în vedere creșterea capacităților de producție și trebuie să finanțăm de exemplu centralele pe gaz, pe fotovoltaice, urgentarea finalizării lucrărilor la hidrocentrale. A doua este creșterea capacității de stocare. Vom asigura cofinanțări și anul viitor pentru a crește capacitățile de stocare.
Un element important este interconectarea piețelor din jurul nostru.

Partea aceasta și de piață unică de energie este foarte importantă, pentru că sunt perioade în care avem un surplus de energie, dar și perioade în care avem nevoie să importăm și am putea să o facem la prețuri mai bune.

Trebuie să creștem capacitatea de interconectare pe relația Ungaria-România-Austria. Am căzut de acord cu premierul Viktor Orban să pregătim un memorandum între cele două guverne pentru a crește capacitatea de transport pe rețelele dintre cele două țări.

14:39

Am avut o deplasare programată în Ungaria și Austria

„Am avut o deplasare programată în Ungaria și Austria. Vizita din Austria a avut cinci subiecte mai importante: aspecte de politică generală, războiul din Ucraina, componenta de economie și investiții.

Discuția pe care am avut cu colegii de la Min de Externe e să trecem la susținerea acestor companii”

Premierul Ilie Bolojan face declarații la Palatul Victoria, după ședința de guvern, în cadrul căreia a fost analizat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, în contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița. 

Cele mai noi