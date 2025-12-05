Prima pagină » Știri politice » Premierul Bolojan anunță că e “foarte posibil” ca, în această seară, alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate. „Nu garantez că e potabilă”

Premierul Bolojan anunță că e “foarte posibil” ca, în această seară, alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate. „Nu garantez că e potabilă”

Olga Borșcevschi
05 dec. 2025, 15:31, Știri politice
Premierul Bolojan anunță că e “foarte posibil” ca, în această seară, alimentarea cu apă să fie reluată în județele afectate. „Nu garantez că e potabilă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, că în această seară va fi reluată furnizarea apei în Prahova.

„Împreună cu autoritățile responsabile am lucrat în așa fel încât să realimentăm locuințele oamenilor. În discuția avută aseară târziu cu cei responsabili am convenit ca în această după-amiază să se aprobe reluarea alimentării cu apă și foarte posibil din această seară realimentarea cu apă va fi asigurată. Dar va fi treptat”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, „există posibilitatea să nu fie potabilă apa, însă măcar poate fi folosită pentru alte lucruri”.

„Lecțiile acestei situații: atunci când vine un fenomen natural, poate să fie viitura, un accident, este o situație. Atunci însă când din decizii care nu sunt pregătite corect din vina unor responsabili trebuie să luăm două măsuri: să clarificăm toate procedurile pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, pentru că asta înseamnă instituții care nu colaborează corespunzător”, a adăugat șeful Executivului.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE!

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
16:47
Care sunt cele 17 companii de stat pe care guvernul Bolojan vrea să le reformeze
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
16:16
Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”
NEWS ALERT Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
15:54
Încă o veste proastă de la Guvern. Premierul Bolojan anunță că pensiile nu vor crește în 2026 nici măcar cu rata inflației
ULTIMA ORĂ 🚨 Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu: „Apele Române are răspunderea principală”. Refuză să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului
15:08
🚨 Bolojan îi ia apărarea Dianei Buzoianu: „Apele Române are răspunderea principală”. Refuză să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului
POLITICĂ Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
13:17
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”
VIDEO Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
12:13
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă”
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Cancan.ro
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Momentul în care un șofer a zburat cu Mercedesul peste un sens giratoriu și alte două mașini. Ce s-a întâmplat
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Click
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Cancan.ro
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Cel mai bătrân strămoș al rechinilor înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor

Cele mai noi