Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, într-un briefing susținut după ședința de Guvern, că în această seară va fi reluată furnizarea apei în Prahova.

„Împreună cu autoritățile responsabile am lucrat în așa fel încât să realimentăm locuințele oamenilor. În discuția avută aseară târziu cu cei responsabili am convenit ca în această după-amiază să se aprobe reluarea alimentării cu apă și foarte posibil din această seară realimentarea cu apă va fi asigurată. Dar va fi treptat”, a spus Bolojan.

Potrivit premierului, „există posibilitatea să nu fie potabilă apa, însă măcar poate fi folosită pentru alte lucruri”.

„Lecțiile acestei situații: atunci când vine un fenomen natural, poate să fie viitura, un accident, este o situație. Atunci însă când din decizii care nu sunt pregătite corect din vina unor responsabili trebuie să luăm două măsuri: să clarificăm toate procedurile pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, pentru că asta înseamnă instituții care nu colaborează corespunzător”, a adăugat șeful Executivului.

