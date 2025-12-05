Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Coaliția nu se va destrăma dacă va câștiga Anca Alexandrescu, pericolul va fi confirmat”

Ion Cristoiu: „Coaliția nu se va destrăma dacă va câștiga Anca Alexandrescu, pericolul va fi confirmat”

Serdaru Mihaela
05 dec. 2025, 15:00, Marius Tucă Show

În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a comentat pe larg posibilele consecințe politice ale alegerilor locale din București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a avertizat în emisiunea Marius Tucă Show că o victorie a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei ar genera tensiuni majore în coaliția de guvernare.

„Dacă câștigă Ciucu, avem o mare problemă în coaliție, deoarece pierde Băluță. Drulă nu
afectează coaliția, pentru că dacă va câștiga Ciucu afectează coaliția, da și crește în partid. Eu fac la fiecare analiză, puterea lui Bolojan. Dacă pierde Ciucu și să zicem, câștigă Băluță, atunci i se așteaptă niște cuțite din partid lui Bolojan” , spune Ion Cristoiu

Totuși, Cristoiu a atras atenția și asupra unei posibile reacții media după alegeri, anticipând titluri dramatice

„Eu știu titlurile colegilor noștri: Pericolul a revenit, extremismul. România este pe buza prăpastiei” , conchide Ion Cristoiu

Cele mai noi