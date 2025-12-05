Prima pagină » Justiție » CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților

CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților

Ruxandra Radulescu
05 dec. 2025, 15:34, Justiție
CCR judecă pe 10 decembrie sesizarea ÎCCJ pe proiectul privind pensionarea magistraților
Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate

Magistrații Curții Supreme au depus o contestație la Curtea Constituțională la proiectul de lege, privind pensionarea magistraților, pe care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. 

Update. 15.30. CCR a fixat termen pe 10 decembrie (miercuri) pentru a discuta sesizarea formulată de Secțiile Unite ale ÎCCJ cu privire la Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de servici. 

Update: 13:30. Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar, a prezentat, vineri, motivele invocate pentru contestarea la CCR a proiectului de lege privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat din nou răspunderea în Parlament.

Potrivit acestuia, ÎCCJ consideră că Guvernul nu a prezentat motivele care stau la baza urgenței adoptării proiectului.

“Caracterul de urgență a proiectului nu a fost demonstrat sau a fost construit pe o realitate contrafactuală pentru următoarele motive: Invocarea condiționalităților jalonului 215 din PNRR a fost scoasă din context și este neconformă cu realitatea, conform documentelor comunicate de Comisia Europeană. Obiectul acestor comunicări ale Comisiei nefiind stabilirea modealității de pensionare, care fusese anterior apreciată ca fiind îndeplinită, ci propunerea inițială referitoare la supraimpozitare”.

Știre inițială:

Proiectul de lege, inițiat de Guvern, pentru modificarea legii privind condițiile de pensionare pentru magistrați, a primit aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii.

Noul act, contestat de Curtea Supremă, prevede ca pensia unul magistrat să fie 70% din ultimul salariu net și scăderea vârstei de pensionare la 65 de ani. Modificările ar urma să fie implementate, de-a lungul unei perioade tranziție de 15 ani.

În fiecare an, vârsta de pensionare va crește cu un an, până în 2042.

Consiliul Legislativ: Proiectul trebuie „reconsiderat în totalitate”

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege prin care Executivul a încercat să modifice, din nou, legea pensiilor speciale. Avizul vine după eșecul din 20 octombrie, când CCR a declarat ca fiind neconstituțională, legea adoptată prin angajarea răspunderii de către Executiv.

În avizul nr. 961/28.11.2025, CL spune explicit că proiectul trebuie „reconsiderat în totalitate”.

Consiliul Legislativ critică argumentele Guvernului privind legea pensiilor speciale

Consiliul Legislativ critică expunerea de motive a proiectului legislativ, care nu conține elementele cerute de Legea 24/2000, inclusiv impactul bugetar pe termen scurt și lung.

Acest impact e menționat vag: „impactul bugetar este pozitiv și nu poate fi cuantificabil”, fiindcă „nu se cunoaște numărul persoanelor” care vor cere pensie.

Proiectul ce modifică pensia magistraților ar putea avea „repercusiuni grave”

Consiliul Legislativ arată, de asemenea, că lipsesc analize despre impactul social și despre „impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale”, dar și „posibile efecte pozitive” ori previziuni bugetare reale.

CL avertizează și asupra consecințelor legii. Intervențiile ar putea genera „repercusiuni grave” asupra instanțelor și parchetelor, „pensionări accelerate”, „demisii” și „scăderea atractivității” profesiei. În plus, Consiliul notează că proiectul ignoră impactul asupra sistemului juridic, inclusiv lipsa oricăror referiri la hotărâri CJUE, deși acestea „există”.

Reforma pensiei magistraților, o posibilă formă de presiune instituțională

Consiliul Legislativ sugerează că proiectul de modificarea a condițiilor de pensionare pentru magistrați poate deveni o formă de presiune instituțională:

„Separația și echilibrul… nu există atunci când măsurile… au efect represiv asupra unei alte puteri vitale a statului”, creată „tocmai pentru a garanta drepturi și libertăți fundamentale”.

Cele mai noi