Horoscop 6 decembrie 2025. Racii au parte de o zi agitată

Astăzi te poți aștepta la o zi agitată! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025.

Berbec

Astăzi vei fi conflictual. Acest lucru vine după câteva săptămâni în care te-ai abținut să critici deschis alte persoane. Ai sentimente deosebit de puternice în legătură cu orice ține de activitățile din afara familiei. O explozie este iminentă și probabil inevitabilă. Dă-i drumul și exprimă-te. Mâine veți fi din nou cei mai buni prieteni!

Taur

Probabil te întrebi ce se întâmplă? Pe de o parte, ai gânduri umaniste și armonioase despre familia și mediul tău de lucru. Pe de altă parte, ai și o dorință profundă de a distruge totul pentru a o lua de la capăt! Va trebui să alegi. În orice caz, având în vedere climatul actual și focul din interiorul tău, orice fel de compromis se va dovedi dificil. Nu exagera!

Gemeni

Poate că îți faci planuri pentru viitor, dar te vezi nevoit să iei decizii care vor avea repercusiuni mult dincolo de următoarele câteva luni. Este posibil să fie nevoie să iei în considerare trimiterea copiilor la o nouă școală, de exemplu, sau să decizi să te muți în altă parte a țării. Acestea sunt decizii importante, fără îndoială, dar ai încredere că nu le vei lua singur. Cei dragi au un cuvânt de spus în aceste chestiuni!

Rac

Astăzi te poți aștepta la o zi agitată! Nimeni nu va îndrăzni să te contrazică sau să insinueze că ți-ai luat ideile de la alții. Ai potențialul de a te enerva foarte tare. În loc să spui lucruri pe care le-ai putea regreta mai târziu, notează-ți gândurile. Și dacă simți nevoia să ții un discurs, fă-o în public.

Leu

Vești despre un succes neprevăzut ar putea să îți parvină astăzi, lăsându-te cu sufletul la gură. S-ar putea să te simți un pic amețit, ca și cum nu ai ști ce să faci cu tine însuți. S-ar putea să îți ia ceva timp să te aduni. O mulțime de scrisori și telefoane ar putea veni spre tine, unele de rutină, altele de felicitare. Ai putea să le scrii sau să suni o parte dintre prietenii tăi. S-ar putea să fie necesare unele comisioane.

Fecioară

Evenimentele sociale sau activitățile de grup se pot dovedi obositoare astăzi, deoarece o mulțime de oameni ar putea dori să profite de talentele tale. Natura ta amabilă și conciliantă te-ar putea determina să încerci să faci pe toată lumea fericită, dar acest lucru nu este realist. S-ar putea să te stresezi până la punctul în care să nu-ți mai pese de ceea ce se face. Fii discriminatoriu în ceea ce te angajezi să faci.

Balanță

Excesul este cuvântul de ordine astăzi. S-ar putea să te simți prea optimist și entuziast în legătură cu totul și te-ai putea arunca în toate cu un pic prea mult entuziasm. Ai putea să îți asumi mai mult decât te poți descurca. Există pericolul de a te epuiza fizic. Ai putea, de asemenea, să mergi în direcția opusă și să devii foarte leneș, fără să vrei să faci mare lucru. Nu uita, moderația este cea mai bună abordare.

Scorpion

Astăzi s-ar putea să te simți puțin deprimat și apatic, ca și cum nu îți pasă de ceea ce se întâmplă acum. S-ar putea să încerci să îți distragi mintea de la aceste sentimente cheltuind bani. Acest lucru funcționează, dar nu cheltui mai mult decât trebuie. Aceste sentimente au într-adevăr mai mult de-a face cu trecutul decât cu prezentul. Dacă o durere veche iese la suprafață, lasă-o să plece. Mâine totul va părea mult mai bine!

Săgetător

S-ar putea să fii cu prietenii care vor să iasă în oraș și să cheltuiască bani. Cumpărăturile, mâncatul în restaurante de lux sau mersul în cluburi de dans ar putea fi în planurile lor. Acest lucru este în regulă, atâta timp cât nu te lași prins în exces. Găsește un mijloc fericit între a cheltui prea mult și a te comporta ca un petrecăreț.

Capricorn

Presiunea și grijile care implică casa și familia ar putea să te împiedice să te concentrezi astăzi. S-ar putea să fi existat o ceartă cu un membru al familiei care te apasă în minte. Cel mai bun mod de a face față acestei situații este să-ți acorzi ție însuți și tuturor celorlalți timp pentru a te calma. Mai târziu, este posibil să constați că totul a trecut.

Vărsător

Organizarea biroului și plata facturilor sunt susceptibile de a fi pe agenda ta. S-ar putea să te simți copleșit de aceste sarcini și ai putea fi tentat să le amâni. Este mai bine să o iei încet până când vei reuși să faci totul. Nu trebuie să le faci pe toate deodată. Acest lucru ar trebui să diminueze stresul. Petrece o seară liniștită acasă.

Pești

Mâncarea și băutura în exces ar putea să te facă să te simți mai degrabă leneș și indiferent la orice. Acest lucru poate sta în calea amabilității și afecțiunii tale obișnuite, dar nu ar trebui să fie așa. Odihnește-te, ia un remediu pentru stomac și revino la starea ta de altădată! De asemenea, ai putea fi tentat să cheltui prea mult la un moment dat.