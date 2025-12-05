Prima pagină » Știri externe » Tranzacție-astronomică în industria streamingului: Netflix cumpără rivalul uriaș care deține HBO Max, pentru o sumă cât un sfert din PIB-ul României

Olga Borșcevschi
05 dec. 2025, 15:11, Știri externe
Netflix a anunțat vineri că a ajuns la un acord pentru a cumpăra gigantul rival al divertismentului Warner Bros, ceea ce va însemna că va prelua televiziunea HBO, platforma de streaming HBO Max, și o cinematecă uriașă de filme și seriale, transmite CNN.

Netflix și Warner Bros Discovery (WBD), conglomeratul mai larg ce deține studiourile Warner Bros, au precizat că Netflix va plăti 27,75 de dolari pentru o acțiune a WBD, ceea ce înseamnă că valoarea totală a tranzacției se ridică la aproximativ 82,7 miliarde de dolari.

Acordul vizează studiourile de film ale Warner Bros Discovery, televiziunea HBO și serviciul său de streaming, HBO Max.

Tranzacția nu include și rețelele TV precum CNN și TNT ale Warner Bros Discovery, care vor fi separate într-o entitate distinctă ce urmează să fie listată pe bursă după scindare.

Se preconizează că achiziția Warner Bros de către Netflix va fi finalizată după ce are loc această separare, estimată acum pentru trimestrul al treilea din 2026.

Foto: Mediafax/Omar Marques/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Cum a ajuns Netflix să liciteze pentru Warner Bros

Warner Bros Discovery, produsul unei fuziuni din 2022 între divizia WarnerMedia a AT&T și Discovery Communications, a fost aruncată în haos în octombrie, când miliardarul David Ellison, fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a făcut o ofertă nesolicitată pentru întreaga companie WBD.

Schimbarea a venit după ce compania media a lui David Ellison, Skydance, a fuzionat cu Paramount în urma unei tranzacții anunțate anul trecut în care Skydance a „înghițit” practic legendarul studio de film, unul dintre cele mai vechi de la Hollywood. Ellison a devenit CEO-ul noii companii numite Paramount Skydance.

