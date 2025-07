TABĂRA Internațională Oașa 2025. 30 de ani de întâlniri duhovnicești sub cerul Munților Șureanu

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează, în perioada 18–27 iulie 2025, cea de-a VII-a ediție a Taberei Internaționale Oașa, un eveniment dedicat tinerilor români din diaspora, cu vârste între 19 și 35 de ani, scrie EVZ.ro.

Ediția din acest an are o semnificație aparte: se împlinesc 30 de ani de când Mănăstirea Oașa adună tineri sub același acoperiș ceresc. Trei decenii de formare duhovnicească, în care s-au „țesut caractere cu fibră duhovnicească” și s-au legat prietenii întru Hristos.

Tabăra Internațională Oașa este mai mult decât un simplu eveniment de vară. Este o chemare la trăirea autentică a credinței, într-un cadru de excepție – inima Munților Șureanu „Alți oameni, alte generații, alte povești – dar același loc, același Dumnezeu, aceeași rodire neîmbătrânită”, transmit organizatorii.

AFLAȚI AICI MAI MULTE DETALII DESPRE TABĂRA INTERNAȚIONALĂ OAȘA 2025