Ministrul Finanțelor anunță sprijin pentru autoritățile locale în 2026. Banii pe care îi pot primi

23 dec. 2025, 22:31, Actualitate

Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a vorbit, marți seara, după ședința de Guvern, despre ordonanța-Trenuleț, care vine cu mai multe schimbări pentru 2026.

Avem măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Vorbim de o perspectivă pentru consumatorul vulnerabil, care se prelungește până la început. Ordonanța a fost adoptată în cursul acestui an, se va prelungi și pentru anul viitor„, a declarat Alexandru Nazare.

De asemenea, Guvernul a instituit reguli pentru continuarea programului Masă Sănătoasă”, până la aprobarea bugetului pe anul viitor.

Ministrul Finanțelor a anunțat și măsuri de sprijin pentru autoritățile publice locale. Acestea vizează împrumuturi din trezorerie pentru proiectele din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, care din trezorerie vor putea fi alocați pentru cofinanțarea proiectelor din PNRR, aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 31 iunie 2026. Este foarte important încă din prima zi a anului 2026, aceste surse de finanțare vor fi puse la dispoziția UAT-urilor pentru a le folosi”, a explicat Alexandru Nazare.

De asemenea, la termoficare, ministrul a anunțat un sprijin. UAT-urile pot să primească până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producție și furnizarea agentului termic, chiar și plata restanțelor și a pierderilor, până la 31 martie 2026.

În ce privește combaterea evaziunii fiscale și modificărilor reglementărilor în domeniul produselor accizabile, ordonanța privește autorizarea operatorilor din domeniul produselor accizabile, centralizează autorizarea acestora la nivel național.

Am creat posibilitatea autorităților locale funcționeze până la aprobarea bugetului„, a spus Alexandru Nazare.

