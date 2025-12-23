Prima pagină » Știri externe » Rusia este suspectată că dezvoltă o armă spațială pentru distrugerea sateliților Starlink ai lui Elon Musk. Ce spun experții militari

23 dec. 2025, 22:10, Știri externe
Serviciile de informații din cadrul NATO avertizează că Rusia dezvoltă o nouă armă spațială concepută special pentru a neutraliza sateliții Starlink, operați de SpaceX, anunță Associated Press. Spre deosebire de rachetele anti-sateliți clasice, care distrug o singură țintă, noua armă a Rusiei este descrisă ca una zonală, capabilă să distrugă mai mulți sateliți pe o rază mai mare.

Sistemul ar urma să lanseze formațiuni de mici sateliți care eliberează sute de mii de bile de înaltă densitate direct pe traiectoria Starlink. Aceste fragmente au dimensiuni de doar câțiva milimetri și sunt imposibil de detectat sau urmărit de sistemele actuale de monitorizare spațială, dar au o viteză orbitală suficientă pentru a distruge orice satelit la impact.

Rusia consideră Starlink o componentă critică a capacității de apărare a Ucrainei, unde sateliții lui Elon Musk oferă informațiile necesare și suport logistic pentru dirijarea dronelor. Oficialii ruși au declarat anterior că infrastructura comercială spațială folosită în scopuri militare poate deveni o „țintă legitimă”.

Noua armă a Rusiei, un pericol pentru toți sateliții de pe orbită

O astfel de armă dezvoltată de ruși reprezintă o amenințare pentru toți sateliții care se află pe direcția acestor bile. Norul de resturi ar putea distruge sateliți civili, Stația Spațială Internațională (ISS) sau stația chineză Tiangong. Există riscul declanșării unei reacții în lanț de coliziuni care ar putea bloca accesul umanității la spațiu pentru decenii, inclusiv pentru Rusia, avertizează unii specialiști.

Pe de altă parte, analiștii militari consideră că informațiile privind noua armă spațială a Rusiei ar putea face parte dintr-o strategie de descurajare sau un „război psihologic”, din moment ce utilizarea unei astfel de arme ar fi echivalentul unei o auto-distrugere tehnologică.

Însă comandantul Diviziei Spațiale a armatei canadiene, generalul de brigadă Christopher Horner, a declarat că o astfel de activitate rusească nu poate fi exclusă, având în vedere acuzațiile anterioare ale SUA conform cărora Rusia ar urmări, de asemenea, o armă nucleară spațială.

Cele mai noi