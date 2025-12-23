Ilie Bolojan va anunța un nou ministru al Educației abia în 2026, anunță surse Gândul

Surse Gândul spun că premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți seara, ce se va întâmpla în perioada următoare, la nivelul Guvernului pe care îl conduce. Astfel, după demisia lui Daniel David, un nou ministru al Educației va fi numit abia la început de 2026.

Pe 30 decembrie va fi ultima ședință de guvern din 2025. Reducerile din administrația publică locală și centrală se vor adopta în ianuarie 2026, prin angajarea răspunderii în Parlament, atunci când se va discuta pentru o sesiune extraordinară.

Discuțiile pe buget vor începe în luna ianuarie. După sărbători și Anul Nou se va numi un nou ministru al Educației, după demisia lui Daniel David, iar interimatul va fi asigurat până atunci de secretarul de stat Gigel Paraschiv.

Deși în spațiul public s-a vehiculat ideea rectorului de la Universitatea de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, pentru acest post, Ilie Bolojan pare a nu se grăbi în a lua o decizie, în special după acuzațiile de plagiat care au apărut imediat după ce numele profesorului universitar a fost vehiculat pentru șefia la Ministerul Educației.

