Un avion care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în Turcia. Toți pasagerii de la bord au murit

23 dec. 2025, 22:23, Știri externe
Un avion privat care transporta o delegație militară de rang înalt din Libia s-a prăbușit în apropierea capitalei Turciei. Avionul îl transporta pe Generalul-Colonel Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, Șeful Statului Major al Forțelor Armate Libiene, împreună cu o delegație formată din cinci membri. La bord se mai aflau doi piloți și un însoțitor de zbor.

Generalul Al-Haddad se afla într-o vizită oficială la Ankara, unde s-a întâlnit în cursul zilei de cu Ministrul turc al Apărării, Yaşar Güler, și cu alți oficiali militari. Aeronava care transporta delegația libiană a decolat de pe Aeroportul Esenboğa din Ankara la ora locală 20:10, având ca destinație Tripoli, dar ontactul radio a fost pierdut la ora 20:52, după ce piloții au emis o alertă și au solicitat o aterizare de urgență.

Premierul libian Abdul Hamid Dbeibah a confirmat decesul generalului Al-Haddad și a ordonat formarea unei celule de criză. În urma accidentului, zborurile pe Aeroportul Esenboğa au fost suspendate temporar, iar traficul aerian a fost redirecționat.

Autoritățile turce au lansat o misiune amplă de căutare și salvare în zona Haymana, unde a fost detectat ultimul semnal al aeronavei

