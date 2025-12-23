Prima pagină » Știri externe » Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe

23 dec. 2025, 23:16, Știri externe
Traficul de droguri, lovit din nou în Pacificul de Est: SUA distruge două ambarcațiuni ale traficanților și suplimentează prezența militară în Caraibe

În ultimele săptămâni, Statele Unite au intensificat Operațiunea Southern Spear împotriva vaselor care transportă droguri în Marea Caraibelor. Marina SUA a utilizat în special avioanele de atac AC-130 Ghostrider pentru a distruge ambarcațiunile traficanților de droguri.

Recent, forțele americane au atacat două bărci de mare viteză și o ambarcațiune semi-submersibilă (a doua de acest tip distrusă succesiv în această campanie). Aceste vehicule sunt folosite frecvent de carteluri pentru a transporta cantități mari de cocaină către America de Nord. În urma ultimelor două atacuri publicate, s-a raportat moartea a șase persoane aflate la bordul acestor ambarcațiuni. Aceste decese fac parte dintr-un bilanț total mai amplu al operațiunii, care depășește 100 de victime până în prezent.

Administrația de la Washington justifică aceste atacuri prin încadrarea traficanților drept „narco-teroriști”. Totuși, operațiunea este controversată la nivel internațional, iar criticii ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea execuțiilor extrajudiciare pe mare în afara unui conflict armat declarat.

SUA își întărește prezența militară în Caraibe

În același timp, Washingtonul a mutat zilele acestea un număr mare de aeronave, trupe și echipamente militare pentru operațiunile din Caraibe și a oferit armatei americane opțiuni suplimentare pentru o posibilă acțiune militară împotriva Venezuelei.

Anterior, Donald Trump a intensificat presiunile asupra președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a ordonat o blocadă a petrolierelor care intră și ies din țară. Mai mult, Trump a declarat că spațiul aerian din jurul Venezuelei este considerat închis și a refuzat să excludă atacuri aeriene asupra Venezuelei.

„Avem o armată masivă, cea mai mare pe care am avut-o vreodată și, de departe, cea mai mare pe care am avut-o vreodată în America de Sud”, a declarat luni Trump. Referindu-se la posibilitatea unor atacuri terestre în Venezuela, președintele SUA a spus: „În curând vom începe același program pe uscat”.

Statele Unite taie principala sursă de venit a Venezuelei – petrolul

Administrația Trump încearcă din ce în ce mai mult să-l preseze pe Maduro. Săptămâna trecută, Garda de Coastă a SUA a început să confiște petroliere în apropierea Venezuelei în încercarea de a diminua sursa de venit pentru regimul președintelui de la Caracas. Guvernul venezuelean a numit confiscările de petroliere americane un furt flagrant și l-a acuzat pe Trump că dorește o schimbare de regim.

Emisarul Statelor Unite la ONU, Mike Walz, a afirmat marți seara la ONU că Washingtonul nu îl recunoaște pe Nicolás Maduro sau pe acoliții săi ca guvern legitim al Venezuelei.

„Nicolás Maduro este un fugar de justiția americană. Maduro și regimul său au furat alegerile. […] Președintele Trump a fost foarte clar că va folosi întreaga putere a Statelor Unite pentru a combate și eradica aceste carteluri de droguri, care au operat în emisfera noastră mult prea mult timp”, a spus trimisul Statelor Unite la ONU, Mike Walz.

