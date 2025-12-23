Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat creșterea punctului în ambulatoriu la 6,5 lei și înăsprirea controalelor la concediile medicale

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că punctul pentru serviciile din ambulatoriile de specialitate va crește de la 5 lei la 6,50 lei de la 1 ianuarie 2026, iar în 2028 va ajunge la 8 lei. Ministrul a mai anunțat că monitorizarea strictă a concediilor medicale a dus la recuperarea a 120 de milioane de lei pe lună.

„De la 1 ianuarie, punctul pentru serviciu în ambulatorul de specialitate va crește la 6,50 lei, urmând ca din ianuarie 2027 să crească la 8 lei. De unde vin resursele pentru a acoperi acest impact bugetar? Din concediile medicale. Pentru că, dacă vă aduceți bine aminte, la începutul mandatului, unul dintre obiectivele cu care am început, de fapt, a fost controlul și monitorizarea strictă a concediilor medicale.”

Ministrul a precizat că resursele pentru majorarea punctului provin, în mare parte, din econmiile realizate prin controlul concediilor medicale fictive. De asemenea, Rogobete a anunțat că Ministerul Sănătății va continua aceste controale și chiar le va înăspri.

„Mai mult decât atât, săptămâna viitoare, printr-o nouă ordonanță de urgență, vom înăspri aceste controale, vom da dreptul angajatorilor să sesizeze într-un mod legiferat mult mai clar și mult mai simplu Ministerul Sănătății.”

AUTORUL RECOMANDĂ: