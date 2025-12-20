Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi controlori de trafic aerian

Gândul.ro vă invită la o provocare de logică. Testul de astăzi constă în identificarea celor trei diferențe dintre doi controlori de trafic aerian.

Puzzle-urile de tipul „găsește diferențele” sunt la mare căutare în zilele noastre și e ușor de înțeles de ce! Sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul, oferindu-ți în același timp un impuls rapid creierului.

Poți descoperi cele trei diferențe în mai puțin de 45 de secunde

Puzzle-urile „găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a-ți petrece timpul liber, antrenându-ți în același timp creierul. La prima vedere, cele două imagini prezentate în fața ta ar putea părea exact la fel, însă, dacă te uiți cu atenție, vei observa câteva diferențe ascunse chiar în fața ta. Aceste puzzle-uri sunt o activitate excelentă pentru toată lumea, fie că este vorba de copii sau adulți, și tuturor le place să rezolve puzzle-uri „găsește diferențele”.

Observă aceste două imagini cu un șef de trafic aerian care ghidează avionul. La prima vedere, pot părea exact similare, dar atenție, maestru al puzzle-urilor! Există 3 mici diferențe ascunse între cele două imagini, iar provocarea pentru tine este să le găsești pe toate în doar 45 de secunde. Sună ușor? Mai gândește-te, pentru că acest puzzle este mai dificil decât pare!

Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere.

Soluția la acest test de logică

Dacă ai reușit să identifici cele trei diferențe, felicitări! Însă, dacă te numeri printre cei care nu le-au observat, iată care sunt acestea.

Prima se află la mâna ridicată a controlorului, a doua la cască și a treia la roțile din mijloc ale avionului.

