Test de inteligență | Ești un geniu dacă poți identifica animalul ascuns în această iluzie optică virală. 99% se lasă bătuți

19 dec. 2025, 13:33, Teste IQ
Testează-ți percepția vizuală cu această iluzie optică geometrică dificilă. Poate viziunea ta de vultur să identifice animalul ascuns în modelul 3D bombat, asemănător valurilor? Această ghicitoare îți provoacă IQ-ul, abilitățile de observare și vedere în câteva secunde.

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Aceste iluzii optice apar din cauza încercării creierului de a interpreta modele complexe, contrast și aranjamente spațiale. Sistemul nostru vizual folosește indicii contextuale, detectarea marginilor și presupuneri despre iluminare și adâncime, ceea ce poate duce la interpretări greșite. Aceste tipuri de iluzii optice geometrice sunt utilizate în artă, psihologie și neuroștiințe pentru a studia percepția vizuală și mecanismele de procesare ale creierului, arătând cum văzul nu se referă doar la ceea ce văd ochii, ci și la modul în care creierul îl interpretează.

Iluzia optică virală, poți identifica animalul ascuns în imagine

Înainte de a începe provocarea, hai să analizăm pe scurt imaginea. Această imagine pare a fi o iluzie optică alb-negru, alcătuită dintr-o grilă densă de pătrate albe mici pe un fundal întunecat.

La prima vedere, modelul pare pur geometric, cu distorsiuni bombate, asemănătoare ondulațiilor sau sferice pe suprafață, creând o senzație puternică de profunzime și mișcare, chiar dacă imaginea este statică.

Pătratele repetate se curbează spre interior și spre exterior, păcălind creierul să vadă forme tridimensionale.

Soluția pentru această iluzie optică virală

Deci, ești nerăbdător să afli ce animal este ascuns în această provocare de iluzie optică 3D asemănătoare valurilor bombate? Este un dragon de Komodo; acesta este animalul ascuns în această iluzie optică 3D asemănătoare valurilor bombate.

