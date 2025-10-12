TEST de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți din imagine

Puzzle-urile de tipul „Găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă și relaxantă de a-ți petrece timpul liber, în timp ce îți antrenezi un pic și creierul puțin.

La prima vedere, cele două imagini care îți sunt prezentate ar putea părea la fel, dar… dacă te uiți cu atenție, vei observa câteva diferențe ascunse chiar în fața ta. Aceste puzzle-uri sunt grozave pentru toată lumea, fie că ești copil sau adult.

Așadar, ești pregătit pentru următoarea provocare? Aruncă o privire la aceste două imagini cu un băiat care își calcă cămașa albă.

Aceste imagini pot părea identice, la prima vedere, însă există trei diferențe care se ascund în imagine și trebuie să le găsești cât mai curând posibil.

Încearcă acest puzzle și vezi cât de ageri sunt ochii tăi! Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte.

Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi că ai ce-ți trebuie? Dovedește-o!

Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să te descurci:

Acordă o atenție deosebită câmpului și obiectelor din fotografie, deoarece mici diferențe s-ar putea ascunde la vedere. Vezi fundalul! De obicei, elementele de fundal sunt modificate doar pentru a te deruta, așa că uită-te atent la fundal, deoarece ar putea exista schimbări subtile!

Ai găsit primul indiciu? Caută mai profund, deoarece diferența ar putea fi un element lipsă sau o ușoară schimbare de culoare a obiectelor, scrie jagranjosh.com.

Dacă nu le-ai descoperit, încă, ți le dezvăluim noi:

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane.

Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung.

De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ulterior, guvernul SUA a folosit versiuni modificate ale acestor teste în timpul Primului Război Mondial. Liderii forțelor armate știau că dacă oameni necalificați vor intra în luptă acest lucru ar putea fi periculos. Așa că au folosit testele pentru a ajuta la găsirea candidaților calificați. Armata continuă să facă acest lucru chiar și în ziua de astăzi.

Testele IQ au multe scopuri diferite, spune Joel Schneider, psiholog la Universitatea de Stat din Illinois. Unele teste de IQ au fost concepute pentru a evalua copiii la anumite vârste, iar altele sunt pentru adulți.