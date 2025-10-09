Test de perspicacitate | Găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi „karate kid”

Gândul.ro vă arată, azi, un nou test de perspicacitate. Priviți imaginea de mai sus și găsiți toate cele 3 diferențe între acești doi „karate kid”. Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Un moment de pauză ar putea fi „încununat” cu rezolvarea unui test de perspicacitate, pentru a afla câtă atenție acorzi detaliilor. Astfel de teste sunt recomandate chiar și în cazul copiilor, cu scopul de a le dezvolta atenția și rapiditatea în gândire. De-a lungul timpului, acest tip de teste (alături de cele de inteligență, logice și de personalitate) a fost integrat în diverse jocuri pentru copii.

Doi „karate kid” care par identici, dar nu sunt

La prima vedere, am putea spune că imaginile se oglindesc și că nu ar exista vreo diferență. Totuși, la o privire atentă, în mai puțin de 30 de secunde, pot fi observate câteva elemente care nu sunt identice. Cele două imagini prezintă doi „karate kid” îmbrăcați în kimono alb cu roz și centură vișinie. În spatele personajului poate fi observată o clădire cu arhitectură japoneză, dar și nori și un drum. Totuși, unde se află elementele distinctive?

Care sunt cele 3 diferențe

La o deosebită atenție se pot observa cele trei diferențe între cele două imagini. Prima poate fi observată la centura vișinie, iar a doua la decolteul kimonoului. A treia diferență se află în spatele personajului „karate kid”.

