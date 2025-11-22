Test de perspicacitate | 99% văd o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu poți vedea chipul ascuns?

Asemenea teste de inteligență îți pun mintea la contribuție, te determină să te concentrezi, dar te și relaxează în același timp. De exemplu, în cel de iluzie optică, propus de Gândul acum, trebuie să descoperi ce se ascunde în desenul de pe carapacea țestoasei.

99% văd doar o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu poți vedea chipul ascuns?

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane.

Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.