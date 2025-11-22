Test de perspicacitate | 99% văd o broască țestoasă în aceasta iluzie optică. Tu poți vedea chipul ascuns?

Persoanele care au valoarea IQ-ului mai mare de 140 sunt extraordinar de abile în activitaţi creatoare şi îi conduc pe alţii. Sunt adevărate genii, descoperă teorii şi aparate noi. Reprezintă 0,2% din populaţie. Printre personalitățile contemporane cunoscute cu un IQ mare se numără Bill Gates sau Stephen Hawking.
În schimb, valorile de IQ dintre 131 şi 140 ating mai puţin de 3% din populaţie. Persoanele cu IQ-ul acesta sunt specialişti, cercetători sau manageri foarte buni. Arnold Schwarzenegger și Nicole Kidman au un IQ care se încadrează în aceste valori.