Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam

22 nov. 2025, 09:51, Actualitate
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit la România TV despre ce se va întâmpla cu pensiile de la 1 ianuarie 2026. Politicianul social-democrat a făcut precizări extrem de importante despre reducerile care sunt preconizate pentru anul viitor.

În pofida eforturilor pe care le face Executivul pentru reducerea uriașului deficit bugetar, tot mai multe voci anticipează că urmează reduceri de salarii și pensii.

Ce urmează să se întâmple la 1 ianuarie 2026

Într-o intervenție la România TV, Florin Manole a dat asigurări că niciodată nu va accepta ca pensiile să se reducă. Totuși, el a precizat că vorbim despre pensiile contributive.

„PSD nu este de acord cu o astfel de opinie și nici nu o există o procedură guvernamentală în acest sens. Taxarea pensiilor sub 3.000 de lei este dincolo de orice limită, nu vom fi niciodată de acord cu așa ceva”, a insistat Florin Manole.

În ceea ce privește indexarea pensiilor la 1 ianuarie, așa cum prevede Legea pensiilor, ministrul Muncii s-a arătat sceptic. El a lăsat să se înțeleagă faptul că românii nu trebuie să se aștepte la măriri dintr-un singur motiv: nu sunt bani pentru pensiile lor.

„PSD a obișnuit pe toată lumea, de câte ori s-a putut, cu creșteri ale pensiilor. Pentru anul viitor, însă, sunt foarte pesimist” – Florin Manole

Referitor la posibile tăieri de salarii și concedieri în rândul bugetarilor, Manole a transmis că el nu va iniția „niciun act normativ” prin care să ceară ca oamenii să fie dați afară:

„N-o să inițiez niciun act normativ ca să avem oameni dați afară. Noi, la Ministerul Muncii, avem o economie de 6,7% la nivelul lunii octombrie, fără să fim obligați să dăm pe cineva afară. Au fost și tăierile de sporuri, au fost și colegi care s-au pensionat. Eu sunt ministrul Muncii, nu al concedierilor”.

Vorbind în același context, ministrul Muncii a adăugat că social-democrații înțeleg „nevoia de diminuare a cheltuielilor bugetare, dar nu prin tăieri de salarii și concedieri”.

