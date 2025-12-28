Test IQ | 2 = 5+5 = 6 este greșit. Pentru a corecta dubla egalitate, mutați un singur chibrit

Gândul îți mai propune un test IQ, care la prima vedere nu pare foarte complicat, dar trebuie să fii eextrem de atent. Mai exact, se dă o dublă egalitate, care este greșită: 2 = 5+5 = 6. Ei bine, pentru a o muta… trebuie mutat un singur chibrit!

Cum spuneam, totul pare foarte simplu și chiar așa și este, daca te concentrezi un pic mai mult. Ai văzut soluția?

Dacă tot nu i-ai dat de cap acestui test, nu trebuie să fii supărat pentru că te ajutăm joi. Iată: Se ia un băț de la al doilea semn de egal și se pune la 6, care devine 8!

Acum avem egalitatea perfectă: 2 = 5 + 5 – 8!

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ce este coeficientul de inteligență

IQ reprezintă coeficientul de inteligență, un scor care derivă dintr-un set de teste standardizate concepute pentru a evalua inteligența umană.

Scorurile din testele de inteligență sunt estimări ale nivelului inteligenței. S-a demonstrat că nivelul IQ sunt asociate cu factori precum nutriția, statutul socioeconomic parental, morbiditatea și mortalitatea, statutul social parental și mediul perinatal.

Nivelul IQ-ului peste 140 este un scor foarte mare, cu acest nivel este aproximativ 0,2% din populație (procentul oamenilor inteligenți cu un coeficient de inteligență mult peste medie, considerați genii). Există mai multe tipuri de inteligență, și anume: