Test IQ | 2 = 5+5 = 6 este greșit. Pentru a corecta dubla egalitate, mutați un singur chibrit

28 dec. 2025, 16:53, Teste IQ
Gândul îți mai propune un test IQ, care la prima vedere nu pare foarte complicat, dar trebuie să fii eextrem de atent. Mai exact, se dă o dublă egalitate, care este greșită: 2 = 5+5 = 6. Ei bine, pentru a o muta… trebuie mutat un singur chibrit!

Cum spuneam, totul pare foarte simplu și chiar așa și este, daca te concentrezi un pic mai mult. Ai văzut soluția?

Dacă tot nu i-ai dat de cap acestui test, nu trebuie să fii supărat pentru că te ajutăm joi. Iată: Se ia un băț de la al doilea semn de egal și se pune la 6, care devine 8!

Acum avem egalitatea perfectă: 2 = 5 + 5 – 8!

Ce este un test de inteligență?

IQ-ul, prescurtare de la coeficient de inteligență, măsoară capacitatea de raționament a unei persoane. Pe scurt, ar trebui să evalueze cât de bine poate cineva să folosească informațiile și logica pentru a răspunde la întrebări sau pentru a face predicții.

Testele IQ încep să evalueze acest lucru prin măsurarea memoriei pe termen scurt și lung. De asemenea, măsoară cât de bine pot oamenii să rezolve puzzle-uri și să-și amintească informațiile pe care le-au auzit, dar și cât de repede de întâmplă acest lucru.

Testele IQ există de mai bine de un secol. Acestea au fost create inițial în Franța, pentru a ajuta la identificarea elevilor care aveau nevoie de ajutor suplimentar la școală.

Ce este coeficientul de inteligență

IQ reprezintă coeficientul de inteligență, un scor care derivă dintr-un set de teste standardizate concepute pentru a evalua inteligența umană.

Scorurile din testele de inteligență sunt estimări ale nivelului inteligenței. S-a demonstrat că nivelul IQ sunt asociate cu factori precum nutriția, statutul socioeconomic parental, morbiditatea și mortalitatea, statutul social parental și mediul perinatal.

Nivelul IQ-ului peste 140 este un scor foarte mare, cu acest nivel este aproximativ 0,2% din populație (procentul oamenilor inteligenți cu un coeficient de inteligență mult peste medie, considerați genii). Există mai multe tipuri de inteligență, și anume:

  • Logico-matematică;
  • Vizual-spațială;
  • Verbal-lingvistică;
  • Interpersonală (emoțională).

