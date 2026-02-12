Prima pagină » Știri externe » Trump amenință Iranul cu „faza a doua” dacă nu încheie un acord nuclear. În cât timp se poate ajunge la o înțelegere între Washington și Teheran

Trump amenință Iranul cu „faza a doua” dacă nu încheie un acord nuclear. În cât timp se poate ajunge la o înțelegere între Washington și Teheran

12 feb. 2026, 23:15, Știri externe

Donald Trump a adoptat joi, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, o poziție fermă față de Iran, unde a combinat presiunea diplomatică cu avertismente militare severe, după întâlnirea sa cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. Trump a declarat cu această ocazie că negocierile cu Iranul ar putea dura chiar și o lună, în încercarea de a ajunge la un acord care să pună capăt ambițiilor nucleare ale Teheranului.

Donald Trump: „Un acord cu Iranul s-ar putea întâmpla în următoarea lună”

Președintele Statelor Unite a menționat că Statele Unite trebuie să încheie un acord cu Iranul și a estimat că acest lucru s-ar putea întâmpla în următoarea lună. Trump a menționat cu această ocazie că negocierile trebuie să continue pentru a vedea dacă se poate ajunge la o soluție „corectă și bună”. În caz contrar, dacă nu se va ajunge la o înțelegere, situația va fi „foarte, foarte traumatizantă” pentru Iran. Acesta a făcut trimitere la atacurile anterioare asupra facilităților nucleare iraniene și a sugerat că un eșec al discuțiilor va duce la o „fază a doua”.

„Trebuie să facem o înțelegere, altfel va fi foarte traumatizant. Foarte traumatizant. Nu vreau să se întâmple asta, dar trebuie să facem o înțelegere. Ar fi trebuit să facă o înțelegere de prima dată, iar în schimb au primit [operațiunea] Midnight Hammer. Și asta va fi foarte traumatizant pentru Iran dacă nu fac o înțelegere. Uite, dacă nu fac o înțelegere, atunci va fi o poveste diferită. Dar am avut o întâlnire foarte bună ieri cu Bibi Netanyahu și el înțelege. Dar, în cele din urmă, depinde de mine. Dacă acordul nu este unul foarte corect și foarte bun cu Iranul, atunci cred că va fi o perioadă foarte dificilă pentru ei. […] Voi vorbi cu ei cât timp voi dori și vom vedea dacă putem ajunge la o înțelegere. Și dacă nu putem, va trebui să trecem la faza a doua. Faza a doua va fi foarte grea pentru ei”, a spus Donald Trump în cadrul unei conferințe de presă de la Casa Albă.

Pentagonul ia în considerare trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu

Pe fondul negocierilor, Pentagonul ia în considerare desfășurarea unui al doilea grup de luptă al unui portavion în Orientul Mijlociu, ca pârghie pentru negocieri. Trump a menționat că, deși preferă calea diplomatică, armata analizează „opțiuni foarte puternice”.

Cu toate că Iranul a arătat disponibilitate pentru limitarea programului nuclear în schimbul ridicării sancțiunilor, Trump a reiterat că orice acord trebuie să includă și oprirea programului de rachete balistice și sprijinul pentru grupările proxy din regiune.

Aceste comentarii au venit la o zi după ce președintele SUA s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă. Liderul Israelului a încercat să-l convingă pe Trump să ia măsuri mai ferme împotriva Iranului, astfel încât acesta să se conformeze cu toate cele trei cereri.

